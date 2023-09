Ukrajina a Rusko. Přestože jde o země, které jsou již rok a půl ve válce, na poli zločinu někteří z jejich obyvatel spolupracují. Současné situaci navzdory. Dokonce vytvořili gang, který připravil lidi napříč celou Českou republikou o miliony korun.

Vše navíc nasvědčuje tomu, že působí i v dalších zemích Evropy. Celková škoda se pohybuje v řádech desítek milionů korun, může překročit i hranici sto milionů korun. Podvodníci se rafinovaných způsobem dostanou k citlivým bankovním údajům obětí. Pak už jen vybírají peníze…

Samopalníci

Mezi členy gangu patřila i mladá Ukrajinka, která tento týden v doprovodu ozbrojených příslušníků vězeňské eskorty předstoupila před trestní senát Krajského soudu v Ostravě. Ochrana v podobě zakuklenců byla namístě.

Tato žena se totiž rozhodla svědčit proti svým druhům ve zločinu. Pomohla rozkrýt síť, identifikovala i některé konkrétní osoby. Stalo se tak poté, co ji zadrželi kriminalisté. Ochránci zákona zajistili i výpočetní techniku, v níž našli řadu důležitých údajů usvědčujících Ukrajinku. Ta patřila k důležitým článkům v rámci České republiky. „Zapojila se do činnosti organizované zločinecké skupiny působící v České republice, na Ukrajině a v dalších státech,“ uvedla žalobkyně. Stopy gangu vedou až do Ruska.

Jak to fungovalo

Konspirativní fungování celé skupiny bylo zajištěno přes aplikaci Telegram, kde členové vystupovali pouze pod pseudonymy. Tím se podařilo zajistit, aby pěšáci, kteří dostávali úkoly, neznali toho, kdo je řídí.

Podvodníci se zaměřovali na inzertní portály. Prostřednictví mobilních aplikací kontaktovali prodejce, předstírajíce zájem o koupi zboží. Současně zaslali odkazy na přepravní společnosti, prostřednictvím kterých zajistí dopravu. Odkazy však dotyčné přesměrovaly na falešné, takzvané phishingové stránky.

Ty svým kvalitním grafickým vzhledem budily dojem, že se skutečně jedná o stránky našich známých přepravních firem, včetně České pošty. Dalším krokem bylo navedení na podvodné platební brány různých českých bank. A tam lidé zadávali své údaje ke kartě či bankovnímu učtu. Šlo o citlivé informace, na základě kterých pak podvodníci dokázali vysát konto. A nejen to. Na jméno nic netušícího majitele si mohli vyřídit i půjčku. Peníze pak končily na dalších kontech.

Spolupracovala

Ukrajinka žijící v České republice byla v Ostravě souzena v samostatném procesu. Nedlouho po svém zadržení pochopila, že nemá cenu zapírat. Bylo jí také jasné, že pokud chce uniknout mnohaletému žaláři, musí něco nabídnout. Jelikož byla mimo jiné souzena za účast na organizované zločinecké skupině, hrozilo jí dvanáct až šestnáct let vězení.

Nakonec se rozhodla spolupracovat a poskytla důležité informace. Tím získala status spolupracující obviněné s možností mírnějšího trestu. V této pozici, kterou si ještě vylepšila tím, že se státní zástupkyní uzavřela dohodu o vině a trestu, předstoupila tento týden před trestní senát Krajského soudu v Ostravě. Ten se zabýval pouze jejím prokázaným podílem na činnosti gangu. Žena se ke všemu přiznala a několikamilionovou škodu uhradila. Obě strany se nakonec dohodly na trestu pět a půl roku vězení, peněžitém trestu ve výši šest milionů korun, vyhoštění na čtyři roky a propadnutí finančních a dalších prostředků. Krajský soud dohodu o vině a trestu schválil.

Na vyhlášení verdiktu se přišel podívat i jeden z podvedených, který přišel o několik stovek tisíc. „Stáhl jsem si aplikaci, pak jsem inzeroval. Přišla odpověď. Ty stránky, na které mě to přesměrovalo, vypadaly opravdově. Přišel jsem o hodně peněz. Musel jsem si půjčit po rodině. A nejde jen o peníze. Úplně mě to psychicky semlelo. Nikomu bych to nepřál,“ řekl Deníku.