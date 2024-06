O odchov klaunů ostnitých se také pokoušeli, bohužel do letošního roku bezvýsledně. Na úspěšný odchov jsou tak náležitě pyšní, protože v rámci evropských zoologických zahrad je velmi vzácný. V zázemí pečují o 38 mláďat, která si už zabydlela sasanku a rostou jako z vody.

Klaun ostnitý (Amphiprion biaculeatus, donedávna Premnas biaculeatus) patří mezi oblíbené obyvatele akvárií. Je to velký a silně teritoriální klaun, jenž obývá jediný druh sasanky – sasanku čtyřbarevnou. Je to neobvyklé, protože ostatní druhy klaunů využívají širší škálu „hostitelů“. Co však mají všichni klauni společné je to, že jim sasanka poskytuje ochranu a nepožahá je. Klauni v ní i spí a do její těsné blízkosti kladou jikry. Naopak oni sasanku brání před případným nebezpečím a mohou ji i krmit. Druhou společnou vlastností klaunů je to, že se zpočátku vyvíjejí jako samci a jen jedna nejdominantnější ryba v teritoriu je samice. Druhá dominantní ryba s ní vytvoří pár. Až v případě úhynu samice se dominantní samec stane samicí a další z čekatelů se posune na jeho pozici. Zpátky přeměna pohlaví nefunguje.

Klaun ostnitý v 6. týdnu života.Zdroj: Markéta Rejlková

Motoristická kuriozita z Ostravy. Taková botička tu dlouho nebyla

„Odchov většiny mořských ryb můžeme rozdělit na šest fází, z nichž každá sama o sobě představuje pro chovatele výzvu: 1. sestavení páru, 2. stimulace k výtěru, 3. zdárný vývoj jiker a vylíhnutí larev, 4. raný vývoj larev, 5. metamorfóza a období krátce po ní, 6. převedení juvenilních ryb na větší a vydatnější potravu, ideálně mraženou či umělou. Odchov klaunů usnadňuje fakt, že o první tři kroky se při vhodných podmínkách postarají ryby velmi ochotně samy – pravidelně se vytírají a jsou velmi starostlivými rodiči. Larvy jsou navíc relativně velké – byť opravdu jen relativně, měří zhruba 3 mm. Odchov je pracný, protože potřebujeme několik různých kultur zooplanktonu a fytoplanktonu. Ty několikrát denně „sklízíme“ a používáme pro odchov klaunů v pečlivě vyhodnocovaném poměru složek. Aby kultury prosperovaly a poskytovaly nám dostatečné výnosy, potřebují každodenní soustředěnou péči zkušených chovatelů,“ popisuje zooložka Markéta Rejlková.