V Jistebníku začal 3. listopadu výlov největšího rybníka v Moravskoslezském kraji. Tradiční výlov ryb začal v ranních pátečních hodinách a potrvá až do neděle.

Výlov rybníka Bezruč na Novojičínsku, 3. listopadu 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

„Nakládání ryb bude probíhat dnes minimálně do poledne. Bude záležet na tom, kolik ryb v síti máme. Na lovišti je brakujeme s tím, že něco se odnese do prodeje tady v místě výlovu. Na sádkách budou v prodeji od pondělí. Ty menší ryby půjdou zpátky do komorového rybníku,“ uvedl Jan Stehlík, jednatel společnosti Chov ryb Jistebník.

Obří kapr z Žermanické přehrady. Rybí monstrum nalákaly kuličky boilies

Letošnímu výlovu ryb ale počasí nepřálo a už během rána pršelo. „Nejvíce lidí se na výlov dojdou podívat vždy v sobotu. Už během pátku ale často prodáme kolem tuny ryb. Letos to tak určitě kvůli nepříznivému počasí nebude. Naštěstí v sobotu má být lépe,“ konstatuje Stehlík. Rybáře trápily v posledních dnech i vysoké teploty, které pro listopad nejsou typické. „Včera se nám ryby nahnaly k břehu a báli jsme se, ať nám nezemřou. Proto jsme je rozháněli dále do rybníka,“ popisuje Stehlík.

VIDEO: Punč a ryby na Bezruči, takto vypadá výlov největšího rybníku v kraji

Během výlovu je k dispozici i klasický prodej ryb a kromě kapra si lidé mohou odnést například i candáta nebo lína. Kapr letos v Jistebníku vyjde na 109 korun za kilo. Prodej ryb bude probíhat tradičně přímo na hrázi rybníka (a pouze na hrázi, sádky budou mimo provoz) a to od 8 do 15 hodin nebo podle zájmu zákazníků. Kromě čerstvých ryb zde jsou k dipozici i stánky s občerstvením nebo smaženými kapry. Akce potrvá až do neděle 5. listopadu.