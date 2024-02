Hned několik razií zaměřených na dodržování povolené rychlosti již provedli v letošním roce moravskoslezští policisté. Při té poslední se nestačili divit…

Krajské ředitelství Policie ČR, Ostrava | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Piráty „lovili“ v obcích i mimo ně. „Hlídky byly rozmístěny průřezově po celém našem kraji,“ uvedla Soňa Štětínská z moravskoslezské policie.

Dva řidiči překročili rychlost o bezmála 50 kilometrů v hodině. Foto: Policie ČRZdroj: Deník/Jaroslav Perdoch Pomyslnými vítězi se stali dva motoristé, kteří v Ostravě překročili rychlost o bezmála padesát kilometrů v hodině. A co to pro ně znamená? Počítat musejí se zákazem řízení od 6 do 18 měsíců, pokutou ve správním řízení od 7 do 25 tisíc korun a 6 trestnými body.

K oběma přestupkům došlo v místech, kde lze jet maximálně 80 kilometrů v hodině. Jeden z hříšníků měl na tachometru 127 kilometrů v hodině. V pořadí druhý provinilec měl sice o dva kilometry méně, při orientační zkoušce na alkohol ale nadýchal půl promile alkoholu.

Policisté celkem přistihli 76 motoristů, kteří překročili povolenou rychlost. Odhalili i 12 telefonujících řidičů, dalších třináct vjelo na dálnici bez dálniční známky.

„V obdobných kontrolních akcích budou moravskoslezští policisté i nadále pokračovat," uvedla závěrem Soňa Štětínská.