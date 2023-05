Půjčovny kol a koloběžek na horách si v posledních letech mnou ruce. Lidé si tuto kratochvíli užívají stále ve větší míře. Vrásky na čele ze stoupajícího zájmu o adrenalinové zážitky však mají záchranáři. Za poslední čtyři roky totiž výrazně stoupl počet případů, kdy Horská služba zasahovala u zraněných výletníků. Nejvážnější úrazy jsou po nárazu do překážky a často se neobejdou bez poranění hlavy i páteře. I letos jim pomáhá předejít projekt Na kole jen s přilbou.

Výlet na kole do hor může být nebezpečný | Foto: Shutterstock

Měl to být výlet s trochou adrenalinu, vymkl se však kontrole. Na začátku loňského srpna se při sjezdu z Pradědu v Jeseníkách vážně zranil sedmapadesátiletý muž, který ve velké rychlosti spadl z koloběžky. Po pádu se ocitl v bezvědomí.

„Při nehodě utrpěl tržnou ránu na hlavě a oděrky levé dolní i horní končetiny. Po poskytnutí přednemocniční pomoci včetně podání léků a přiložení krčního límce byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Ostravě," řekl tehdy k nehodě Deníku mluvčí záchranářů Ladislav Lang.

Případ postaršího koloběžkáře není ve statistikách záchranářů nikterak neobvyklý. Právě naopak. Nehody lidí na kolech a koloběžkách na horských cestách rok od roku přibývají. V roce 2019 zasahovala Horská služba u 801 úrazů cyklistů a 189 koloběžkářů. O rok později se počet zvýšil o 149 případů u cyklistů a o 23 u koloběžkářů. V roce 2021 už zasahovala Horská služba v případě cyklistů u 1 109 úrazů a u 214 jezdců na koloběžkách. K tomu do evidence přibylo 20 úrazů na elektrokole.

Cyklisté jsou všude

Počet cyklistů, koloběžkářů i těch, kteří využívají elektrokola a elektrokoloběžky, výrazně stoupl v době pandemie. „Po covidu ale cyklisté z hor nemizí a po dobu letní sezony, která pro Horskou službu platí od začátku května do konce listopadu, jsou cyklisté v poměru k pěším početnější skupinou. Cyklistika je pro české hory fenomén a ruku v ruce s tím jdou i úrazy, a to napříč republikou - od Jizerských hor přes Krušné hory a Šumavu až po Beskydy,“ konstatoval náčelník Horské služby ČR René Mašín.

K nejčastějším úrazům dochází po nárazu do pevné překážky, zejména do stromů. Výjimkou nejsou ani střety s pěším turistou nebo se psem. Zlomená ruka nebo vykloubené rameno při pádu není tak vážný úraz v porovnání s nárazem do překážky, při kterém jsou časté úrazy hlavy spojené s částečným nebo trvalým bezvědomím.

Mnozí si také zranění přivodí tím, že jezdí buď bez přilby, nebo nepřizpůsobí rychlost stavu a povaze horských cest.

Pokud se do horských oblastí vydá vyznavač singletracku nebo downhillu, pak by měl mít kromě standardních ochranných pomůcek také páteřní chránič. Vyznavači downhillu v létě vyrážejí do lyžařských areálů, kde jsou patřičné sjezdy, a chránit by si tak měli i kolena i lokty.

Pozor na výkon

Přibývá také lidí, kteří do hor vyrážejí na elektrokoloběžce. Ani té se však nehody nevyhýbají.

„U elektrokoloběžek by jezdci měli vždy zkontrolovat výkon. Někdy totiž nesplňují kritéria jízdního kola z pohledu legislativy. Pokud stroj přesáhne rychlost 25 kilometrů za hodinu, dojde kvůli bezpečnosti k odpojení motoru. Pokud elektrokoloběžka jede v horách vyšší rychlostí, je to stejně velké riziko a stejný problém jako v městském provozu,“ upozornil ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák.

I tato varování a rady si nyní návštěvníci hor budou moci vyslechnout. A to od těch nejpovolanějších. Odstartoval totiž už třináctý ročník akce Na kole jen s přilbou. Projekt je zaměřený nejen na povinnou výbavu a bezpečnost, ale také seznámí s riziky spojenými s cyklovýlety do hor. Setkat se s týmem projektu i záchranáři mohou cyklisté v rámci kontaktní kampaně v horských oblastech.