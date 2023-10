/VIDEO, FOTOGALERIE/ Konflikt sotva dospělých mladíků v Rýmařově skončil 13. října vážným zraněním. Šlo o potyčku vrstevníků jeden na jednoho. Nebýt toho, že zranění utrpěl Rom a způsobil mu ho Ukrajinec, asi by nikoho nenapadlo pořádat kvůli tomu demonstraci na náměstí před rýmařovskou radnicí. Emoce v romské komunitě rozvířila fáma, že čtyři Ukrajinci zranili Roma v přesile a že cizinec - útočník - byl válečný veterán.

Policie dezinformace uvedla na pravou míru. Vedení Rýmařova přispělo ke zklidnění situace.

Rýmařov má kolem osmi tisíc obyvatel. Ukrajinští dělníci zde pracovali dávno před válkou, další sem přišli loni jako váleční uprchlíci. Soužití ukrajinské a romské komunity dosud neprovázely žádné vážnější problémy.

„Mluvil jsem s rodiči zraněného mladíka naposledy v pondělí, a to byl ještě v nemocnici. Je to normální slušná rodina. Je mi líto, že se potkáváme za takto smutných okolností,“ uvedl starosta Rýmařova Luděk Šimko.

Útok v Rýmařově: mladý Rom skončil v nemocnici, ve městě vzplály emoce

Redaktor Deníku zastihl starostu poblíž Střediska volného času (SVČ) Rýmařov. Shodou okolností právě v těchto místech se odehrál incident, který skončil zraněním.

Romové nechtějí konflikt komentovat

Krátce před konfliktem v pátek 13. října si do parčíku mezi SVČ Rýmařov a Třídou Hrdinů zašel zakouřit pan Zdeněk. Bylo to přibližně v místech, kde stávala socha rýmařovského Stalina.

„Mohlo být kolem půl jedenácté, když kolem prošla hodně hlučná partička mladých. Vyloženě řvali. Kluci i holky. Asi za hodinu jsme tam zase pokuřovali, když u nás zastavilo policejní auto. Policisté zjišťovali, zda jsme si všimli něčeho neobvyklého. Žádnou rvačku jsme nezahlédli, jen tu hlučnou mládež. To je tam ale běžné,“ uvedl Zdeněk, který si až dodatečně uvědomil, že policisté prověřovali, kde přesně došlo k incidentu se zraněním.

Romové, které Deník oslovil, nechtěli konflikt příliš komentovat. „Toho zraněného chlapce znám, bydlí kousek odtud. Vím, že pak svolávali demonstraci, abychom se jako Romové jednotně postavili proti tomu, co se stalo. Říkal jsem si: copak já vím, proč se ten mladej s tím Ukrajincem porvali? Nikdo z nás u toho nebyl. Co se mezi nimi odehrálo, se mě netýká,“ uvedl Rom středního věku, kterého jsme oslovili na Třídě Hrdinů.

Demonstrace proběhla pokojně

Deník hovořil také se svědkem, který v neděli odpoledne procházel rýmařovským náměstím v době, kdy tam probíhala demonstrace.

Konflikt mezi osmnáctiletým a dvacetiletým mladíkem, který skončil vážným zraněním staršího, se odehrál 13. 10. poblíž Střediska volného času Rýmařov.

„Mohlo být tak půl čtvrté. Postávalo tam několik skupinek. Žádné transparenty ani pokřikování jsem neslyšel. Probíhalo to klidně. Opodál stála policejní auta. Bylo vidět asi tři policejní uniformy plus pár lidí v civilu, kteří nejspíš k demonstrantům nepatřili. V podstatě nic zajímavého. Pak vyšel z radnice starosta, nasedli s jednou paní do auta a někam odjeli,“ popsal svědek nedělní demonstraci, kterou zachytil na mobil.

Pamětníci vzpomínají, že ve starší generaci rýmařovských Romů kdysi bylo pár takových, co měli pověst bitkařů. „Říkalo se, že je lepší se zvednout a odejít, když přijdou do hospody. Ty časy jsou ale dávno pryč. Dnes jsou to tátové od rodin a zklidnili se. Nemůžu ale mluvit za jejich děti, kterým je kolem dvaceti. Ty tak dobře neznám. Podle mě tady Romové nedělají větší binec než jejich vrstevníci z majority. Všude se najdou potížisti, kteří se posilní alkoholem a pak zatouží s někým měřit síly v souboji. Není ale důvod se v Rýmařově bát víc, než kdekoliv jinde,“ uvedl občan Rýmařova, kterému je kolem padesátky.