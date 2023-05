„Patnáctka“ v minulosti usilovala o přístavbu, která nevyšla. Nyní je z přetrvávajících kapacitních důvodů nakloněna sloučení s „Třináctkou“ a postoj radnice vítá. Souhlasíte?

Vidím to stejně – právě i ze zmíněných kapacitních důvodů, ale i z pouhého nahlédnutí do škol. Hned vidíte, v čem je tam rozdíl. „Patnáctka“ je v dobrém stavu, co se týče stavu budovy, vnitřního vybavení atp. „Třináctka“ na takové úrovni není a má málo žáků, je tedy logické, že by to pro „Patnáctku“ bylo přínosné. Primární důvod, proč se však sloučení plánuje, je ten, že je to jeden stavební objekt. Budovy jsou propojeny chodbou a sousedícími tělocvičnami – jedna škola má jednu, druhá patří druhé škole, ale stejně se mezi sebou domlouvají a využívají je společně podle rozvrhu. Jídelnu „Patnáctky“ využívají obě školy, ale pouze ona tam vykonává dozor, navíc i díky tomu má vysoké výnosy z doplňkové činností (asi 900 tisíc korun), zatímco „Třináctka“ je má díky pronájmům menší (asi 100 tisíc korun). Je zbytečné, aby v těchto případech figurovaly dvě organizace.

Jsou společná jídelna a tělocvičny důvod ke sloučení dvou škol?

Je to jeden z důvodů proto, že školy jsou stavebně propojené. Dalším důvodem je stav budov. Děláme na úřadě rozbory hospodaření pro dvě organizace, technicky řešíme dvě organizace, investice se rozdělují mezi dvě organizace, ale je to jeden objekt s venkovním prostorem. „Patnáctka“ si dokáže dělat vlastní investice, jako třeba úpravu vstupu do školy, „Třináctka“ realizuje jen opravy. Do „Patnáctky“ jsme investovali za poslední roky dvacet milionů korun, do „Třináctky“ podstatně méně, teď to sjednotíme. Našim cílem je dobrá a fungující škola.

Na „Třináctce“ se proti tomuto rozhodnutí zvedla vlna nevole. Podle informací ze školy měla záměru radnice předcházet přislíbená diskuse, zatímco do škol jste na schůzku s personálem a rodiči údajně dorazil už jen „odprezentovat“ učiněné rozhodnutí…

Není to tak, že by jim to bylo jen oznámeno. Bylo jim řečeno, že aktuální pohled dnešního vedení radnice i opozice je pro sloučení obou škol. Je to tedy většinový názor zastupitelstva, protože jsem to už iniciativně projednával jak s koaličními, tak s opozičními stranami. Dělal jsem si také rešerši u rodičů nebo bývalých pracovníků škol. Ze všeho mi vyšlo, že sloučení má smysl. Není to tak, že by jim bylo jednoduše oznámeno, že je na sílu spojíme. Přišel jsem na schůzi s tím, že takový je aktuální názor a že oficiálně to půjde do zastupitelstva městského obvodu v červnu. Přišel jsem si vyslechnout jejich obavy a návrhy. Kdybych se tam přišel zeptat, jestli chtějí sloučit, a řekl bych „ano“, zatímco oni „ne“, stejně bychom se nikam nepohnuli.

Takže diskuse neproběhla?

Tento krok, kdy bych se jich zeptal, jestli se chtějí spojit, jsem s dovolením vynechal, protože vím, že bychom se neshodli. Se sloučením škol nebo třeba firem, se změnami značky apod. jsou vždy spojeny velké emoce. A lidem to v žádném případě nevyčítám. Je jasné, že mají obavy, ale kvůli tomu jsme to začali diskutovat tři měsíce před tím, než o tom rozhodne zastupitelstvo, šest měsíců před začátkem nového školního roku a devět měsíců před samotným sloučením. Všechny otázky, hrozby a obavy si nyní můžeme vyjasnit. Oběma školám bylo řečeno, že není v plánu žádná revoluce nebo vyhazovy. Smlouvy dál běží a jde vesměs o administrativní úpravu, kdy chceme zachovat co nejvíce zaměstnanců, pokud se tedy někdo nerozhodne sám odejít, a co nejvyšší komfort vzdělávání. Nechceme měnit ani vzdělávací metody.

Přestože to není hlavní obava, která ze školy zaznívá, počítá se tedy i v dlouhodobém horizontu se stávajícím počtem zaměstnanců?

Určitě. Jsem dokonce přesvědčen, že se stav zaměstnanců bude muset navýšit.

Ptám se proto, že ředitel „Patnáctky“ vyjádřil obavy, aby jeho kolega z „Třináctky“ neprodloužil všem zaměstnancům smlouvy na dobu neurčitou, a tím dlouhodobě nestanovil počet zaměstnanců na této úrovni…

Věřím, že hromadně rozdat smlouvy na dobu neurčitou pana ředitele z „Třináctky“ nenapadne, protože tady už se bavíme o ekonomických dopadech, za něž by byl zodpovědný.

Tomu pochopitelně rozumím, ale z tohoto příkladu jsem zároveň vycítil, že dlouhodobě není stávající počet zaměstnanců na „Kosmonautkách“ únosný…

Pevně věřím, že přezaměstnanost nenastane. Dívejte, jedna škola je plná, druhá poloprázdná a já si od toho slibuju, že počet žáků jen „nezprůměrujeme“, ale dojde k jeho navýšení. A bude tedy nadále potřeba minimálně stejný počet pedagogů, ne-li větší.

A tím se dostáváme k druhé a de facto hlavní otázce, a to k tomu, že „Třináctka“ je údajně „rodinná škola“ s jinou skladbou žáků, pro které potřebuje více prostoru, více času a menší třídní kolektiv a že jeho rozšíření jejich žákům uškodí. Co si o tom myslíte?

Za mě je škola buďto prázdná, nebo plná. A pokud nám to umožňuje zákon a předpisy, měli bychom počet dětí držet v rozumné míře. Všechno je o ekonomice, o penězích, a když mají někde prázdné třídy, ve kterých se nevyučuje, zaplatí to ve finále občané Jihu. Nevím o speciálních potřebách v „Třináctce“. Obě školy, stejně jako jiné naše školy, využívají celou řadu pracovníků, kteří se věnují dětem se speciálními potřebami. „Třináctka“ nemá logopedické třídy, „Patnáctka“ je má. V „Třináctce“ působí devět pracovníků, kteří pomáhají s těmito speciálními potřebami, v „Patnáctce“ působí 12 takových lidí. Speciální potřeby žáků řeší naprosto všechny školy v našem obvodu, „Třináctka“ v tomto není absolutně výjimečná. Mimochodem, právě spojení může pomoci při instituacionalizaci asistentů pedagoga, protože ministerstvo se nově rozhodlo přidělovat asistenty na počet žáků, a to ve větší škole s více žáky bude o poznání jednodušší než ve škole, kde je žáků méně.

Takže nedojde ke zvyšování počtu žáků v jednotlivých třídách, ale k rozšíření počtu tříd a tedy využití volných učeben?

Ano, přesně tak. V takové situaci můžeme rozšířit počet žáků, protože pro ně budou „nové“ prostory, vznikne více tříd. Určitě není v plánu rozbíjet a upravovat žákovské kolektivy, což by ani žádný ředitel nechtěl, protože by mu to do budoucna dělalo problém. Jediné, co se může stát, je, že klesne počet žáků ve třídě pod patnáct, a tam už nám ukládá zákon, že se s tím musí něco dělat. Určitě nebudeme přesouvat a měnit počty žáků proti jejich vůli, tím by si ředitel jen pobouřil rodiče a žáky proti sobě. O sloučení každopádně rozhodne vrcholný orgán městského obvodu, tedy zastupitelstvo, kam to půjde v červnu na doporučení rady.

I za předpokladu, že proti tomu třeba hromadně vystoupí rodiče a nevole přetrvá i ze strany „Třináctky“?

Podívejte, možná že to tak úplně nevyznělo, ale říkal jsem jim na schůzi před více než měsícem: „Toto je náš aktuální názor a teď je prostor pro vás. Z čeho máte obavy, co by mohl být podle vás problém, s čím nesouhlasíte?“ Vše mi řekli, já jsem si to poctivě zapsal, byť si myslím, že na všechny otázky jsme už tam zvládli odpovědět, ať už se týkaly zaměstnanců, žáků nebo rodičů. A oni nadále mají možnosti, jak to řešit – mohou přijít na zastupitelstvo, mohou kontaktovat členy rady, pana starostu, mě; kdekoli zachytím diskusi, píšu, že dveře do mé kanceláře mají otevřené a mohou přijít diskutovat, pokud jim nestačí informace, které mají. Prozatím této nabídky nikdo z nich nevyužil.

Vy osobně se do zmíněných škol ještě chystáte?

Ano. Budu mít tři verze letáků – pro žáky, pro rodiče, pro zaměstnance – a znovu jim budu opakovat argumenty, že se nic zásadního nezmění. Jsem přesvědčen, že není důvod se čehokoli obávat.

Vraťme se ještě k proběhlé diskusi z konce března, jak jste ji vnímal?

Myslím, že byla velmi konstruktivní, ze začátku trochu emotivní, ale tak to je při každé změně. Na většinu otázek jsme zvládli odpovědět. Nejčastějšími obavami bylo, že by někdo mohl přijít o práci, resp. o žákovský kolektiv nebo že by se měnily metody výuky. Chceme co nejširší nabídku služeb a co nejkvalitnější vzdělání pro žáky. A pokud někde díky sloučení začnou realizovat projekt, který nedělali, bude to jen dobře. Uvedu příklad: „Patnáctka“ má rozjetý Erasmus jak pro žáky, tak pro učitele. Pro „Třináctku“, která bude součástí organizace, která Erasmus realizuje, to bude jen výhoda. Zvýší se tak nabídka školy.

To by jistě přivítali, ale když jsem se na „Třináctce“ bavil o projektech, říkali, že jim jsou naopak ze strany zřizovatele, tedy Jihu, často zamítány a naopak povolovány až na základě odvolání ke krajskému úřadu. Jak to tedy je?

Mám na mysli projekty z evropských dotací, z ministerstva atd. Určitě nikdo nikoho neblokuje a třeba v případě Erasmu nás škola víceméně ani nepotřebuje. Nedokážu však zhodnotit jak to bylo historicky, protože jsem tady něco přes půl roku. Nicméně vidím, co má kdo připravené a jak kdo dokáže pracovat se svými penězi, nikoli tím, co na škole realizuje obec. A tady je vidět, že „Patnáctka“ je daleko aktivnější, ať už v otázce investic do svého nebo v otázce projektů. A to, jak investuje obvod do školy, je samozřejmě dáno tím, jak škola funguje a jak je naplněná. Vždycky chcete, aby investice měla dopad na co nejvíce žáků.

Je i to důvodem, proč bude ředitelem sloučené ZŠ Kosmonautů Marek Pabjan z „Patnáctky“?

Není. Mám v něj zkrátka důvěru, navíc okolnosti tomu nahrály, protože druhému řediteli končí mandát, zatímco jemu ještě rok a půl potrvá. Poté proběhne standardní výběrové řízení, v rámci něhož si vyhodnotíme, zda sloučení proběhlo dobře a výběrová i konkurzní komise vyberou ředitele standardní cestou. Spojení ostatně zafungovalo už u ZŠ Emílie Lukášové a ZŠ Klegova, kde jsme spokojeni, že nyní máme jednu školu. Paní ředitelka funguje dobře, má dva zástupce, každého pro jednu bývalou samostatnou školu, a tak si představuju, že to bude fungovat i na sloučené ZŠ Kosmonautů.

Lehce jsme utekli od diskuse, která na „Třináctce“ proběhla. Podle zaměstnanců otázky zodpovězeny nebyly, zaznívalo údajně mnohokrát jen zdůvodnění „politické rozhodnutí“…

Ano, všiml jsem si v Deníku, že se tím „Třináctka“ ohání. Ale tak to je přece vždycky. Samozřejmě si vyslechnu odborníky, zjistím si názory, ale takové rozhodnutí je v konečném důsledku vždy politickým rozhodnutím od lidmi zvolených zástupců. Na tom přece není nic špatného, dělat rozhodnutí je naše práce.

A je toto rozhodnutí podloženo nějakými odhady, daty, studiemi, jak se spojení škol dotkne, co to udělá s jejich, potažmo její finanční stránkou, kolik se sloučením ušetří? Říkal jste, že všechno je o penězích…

Lhal bych, kdybych vám nyní řekl nějaké „hausnumero“. To dělat nebudu a nikdy neslíbím něco, co nedokážu splnit.

Takže se může stát, že sloučení v konečném důsledku nebude mít žádný pozitivní finanční efekt?

Ale do toho s tím nejdeme, není to čistě o penězích a ani jsme to nikdy neřekli. Jde o to, aby v jedné budově nefungovaly dvě organizace, ale jedna. Jde také o to, abychom využili prostory, které obě školy mají, a měli je dostatečně naplněny, v tom spatřuji ekonomický přínos. Nicméně když se mě ptáte na finance, opět zmíním projekty, protože na „Třináctce“ je nyní čtyřikrát menší schopnost získávat peníze z externích zdrojů na žáka. Slibuju si, že minimálně toto změníme, a to se bavíme o částkách v řádu milionů korun. Ale to je doplňkový argument, ty hlavní jsou jiné. Samozřejmě se tím ušetří také jedno místo ředitele, ale to v celkovém rozpočtu tolik neudělá.

Neberete to tak, že zaměstnanci z „Třináctky“ tímto svým postojem obavy v žácích a jejich rodičích spíše vyvolávají?

To si musí každý sáhnout do svědomí, jestli atmosféře spíše pomáhá, nebo chce bořit. Já to neovlivním. S některými, s nimiž jsem se bavil, to byla skutečně konstruktivní debata, a když jsem jim vysvětlil záměr, vzali to jako výzvu. A tak by to měli brát všichni.