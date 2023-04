Šachmat. Děti v ostravské školce učí šachy myslet a hrát fair play

Lepší brzy, než pozdě. Tím se řídí mateřinky, které už v předškolním věku učí děti základům šachů. Do projektu Šachy do škol se v Ostravě zapojilo 24 základních a 25 mateřských škol. Jednou z nich je Mateřská škola Klubíčko v Hrabové, kde se královskou hru učí prckové už od čtyř let.

Reportáž z MŠ Klubíčko v Ostravě-Hrabové, 20. dubna 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková