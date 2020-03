Zvyšovat kvalitu vzdělávání a odborné úrovně výuky šachů na základních a mateřských školách v Ostravě. Takový je společný cíl projektu Šachy do škol, k němuž bylo podepsáno memorandum o spolupráci zástupci města, Šachového svazu ČR, Střediska volného času Korunka a Ostravské univerzity.

Ilustrační foto. | Foto: František Šimík

Projekt Šachy do škol vznikl v České republice za podpory Šachového svazu ČR (ŠSČR) v roce 2013, Ostrava se do něj zapojila v roce 2017, ale podpis memoranda a spolupráce všech čtyř subjektů by měla vést k ještě masivnějšímu zavádění výuky šachu, kterou by město rádo postupně dostalo do všech svých základních a mateřských škol.