Sam Smith v Ostravě. Colours of Ostrava hlásí první hvězdy 2024, podívejte se

Pořadatelé festivalu Colours of Ostrava oznámili jména prvních umělců nadcházejícího ročníku, který se uskuteční od 17. do 20. července 2024. Mezi nimi i první velké jméno. Do Ostravy příští rok dorazí držitelé pěti cen Grammy a jednoho Oscara Sam Smith.