Samice supa bělohlavého byla po úspěšné operaci křídla převezena do Bioparku ve Francii.

Radek Bubeníček dnes 18:56

Pár supů bělohlavých v ostravské zoologické zahradě v loňském roce úspěšně zahnízdil a odchovával svého potomka. Ve třech měsících stáří mláděte ale chovatelé zjistili, že má zlomené křídlo. Rozhodli se k náročné operaci. Po zotavení byl mladý sup – samice – letos v dubnu převezen do zoo ve Francii. Díky úspěšnému zákroku má samice supa novou šanci na zapojení se do reprodukce.