Saunia Kde: Rudná 3114/114, Ostrava Co: Saunový svět o velikosti 650 m², 5 typů saun a 4 ochlazovací systémy. Kdy: Denně od 9 do 23 hodin Cena: Časově neomezené vstupné 299 Kč Web: www.saunia.cz

Relax Day

Kde: Zkrácená 2703/84, Ostrava

Co: Saunový a vodní svět v Clarionu, wellness, sauny, masáže, privátní vířivka.

Kdy: Všední dny (a svátky) od 11 do 22:30, víkend od 10 do 22:30

Cena: Dle výběru 295 až 405 Kč

Web: www.relaxdays.cz

Vodní svět Sareza (Čapkárna)

Kde: Sokolská tř. 44, Moravská Ostrava

Co: Nabídka tří parních kabinek, finské nebo keltské sauny. Nechybí ochlazovací zóna, která nabídne každému intenzitu ochlazení, jakou chce. Za příplatek jsou zde i dvě vany na léčivé koupele, do kterých si lze vybrat bylinky přímo u obsluhy.

Kdy: Všední dny od 11 do 20, víkend od 9:30 do 19.30. Pondělí, úterý, sobota, neděle, svátky mix, středa, pátek ženy, čtvrtek muži.

Cena: do 14 na hodinu a půl 230 Kč, od 14 na hodinu a půl 230 Kč, víkend 230 Kč na hodinu a půl po celý den.

Web: www.sareza.cz/vodni-svet

Relax 365

Kde: Pustkovecká 29F, Ostrava-Poruba

Co: Nabídka finské sauny s teplotami 90°C a 95 °C, bio sauny s teplotou 50°C a vlhkostí 50 %, aroma parní sauny, 6 ochlazovacích sprch.

Kdy: Všední dny od 14 do 22, víkend od 8 do 22

Cena: 120 minut 320 Kč, časově neomezeno 370 Kč

Web: www.relax365.cz

SC Sauna

Kde: Budečská 4, Ostrava

Co: V relaxační zóně lze využít finskou saunu a infrasaunu. Sauna je privátní a cena je za 2 osoby, každá osoba navíc, platí dle daného ceníku.

Kdy: Denně od 7 do 21:30

Cena: 400 Kč/2 osoby/90 minut, 70 Kč/osoba navíc. Cena bez finské sauny - 200 Kč/2 osoby/90 minut, 60 Kč/osoba navíc.

Web: www.scostrava.cz

Sareza, krytý bazén v Porubě

Kde: Generála Sochora 10, Ostrava-Poruba

Co: Co: Všední dny do 13:00 pouze finské sauny (dámská i pánská), od 13:00 kompletní saunové centrum (tzn. finské sauny, parní sauny, keltská sauna), So, Ne a svátky: společné celé saunové centrum

Kdy: Pondělí od 8 do 21, úterý až pátek od 7 do 21, víkend od 9:30 do 19:30

Cena: Po-Pá do 13 hodin 90 minut za 170 Kč, Po-Pá od 13 hodin 90 minut za 220 Kč, víkendové dny a svátky 90 minut za 220 Kč.

Web: www.sareza.cz/kryty-bazen-ostrava-poruba

AD Landek

Kde: U Nemocnice 2, Ostrava-Petřkovice

Co: Návštěvníkům jsou k dispozici jedna parní a dvě finské sauny. V parní sauně se vyhřejete v teplotě 37–42°C při vlhkosti vzduchu 32–90 %. V suchých finských saunách je teplota kolem 100–110°C. Pro ochlazení je k dispozici sprcha a ochlazovací bazének se studenou vodou.

Kdy: Denně od 8 do 22.

Web: www.hotel-landek.cz

Sauna Sokol Poruba

Kde: Vřesinská 101/2156, Ostrava

Co: Velice příjemná sauna v krásném prostředí s venkovním ochlazovacím bazénem, příjemným posezením v atriu. Během letních měsíců provoz letní zahrádky s dětským koutkem a s možností volného pohybu dětí na sousedícím hřišti.

Kdy: Pondělí až středa dle domluvy (minimálně 6 osob), čtvrtek až neděle od 16 do 22 hodiny.

Cena: Vstup (neomezeně) 250 Kč

Web: www.sokolporuba.cz

Sauna club Katakomby

Kde: Plechanovova 23, Ostrava Hrušov

Co: Klasická finská sauna se sprchou a odpočívárnou, případně i s vířivkou. Koncipováno pro čtyři osoby. Po dohodě je možno upravit množství vlhkosti v potírně.

Cena: sauna bez vířivky na půl hodiny za 220 Kč, nahodinu za 390 Kč, každá další započatá 1/4 hodina za 90 Kč. Sauna s vířivkou na půl hodiny za 350 Kč, na hodinu za 600 Kč, každá další započatá 1/4 hodina za 150 Kč.

Web: katakomby.chsoft.cz

CDU Sport - Volný čas

Kde: Charvátská 10, Ostrava-Výškovice

Co: Finská sauna je vždy pouze pro osoby s rezervaci, doporučená kapacita sauny je max. 4 osoby.

Kdy: Po-Pá 8-11 h. a 14-21 h. So+Ne a státní svátky 8-21 h.

Cena: Základní 170 Kč/osoba (dříve 150 Kč), mládež, senioři 140 Kč/osoba (dříve 120 Kč).

Web: www.cdusport.cz

BRUNTÁLSKO

Krnov: Městské lázně

Kde: Československé armády 15, Krnov

Co: parní a suchá sauna včetně vířivé vany

Kdy: Denně od 10 do 20 hodin. Po ženy 10-15 hod, společná 15-20 hod., Út muži, St ženy, Čt muži, Pá ženy, So společná, Ne páry a rodiny s dětmi

Web: Tskrnov.cz/aktuality/mestske-lazne/

Bruntál: Wellness centrum Bruntál

Kde: Dukelská 1424/3, Bruntál

Co: Aromatická parní sauna

Kdy: Otevřeno denně od 7 do 21 hod., v pondělí otevřeno od 10 hod.

Web: Wellnessbruntal.cz/o-nas/wellness-centrum-bruntal

Krnov: Hotel Cvilín

Kde: Výletní 674/6, Krnov

Co: Sauna, masáže, velness, whirlpool

Kdy: Denně 10 – 22 hodin

Web: Cvilin.cz

Malá Morávka: Resort pod Pradědem Kopřivná

kde: Ski areál Kopřivná

Co: finská sauna, bio sauna, krb, wellness, masáže, venkovní lázně, Kneippův chodník

Kdy: Po domluvě

Web: www.koprivna.cz

Karlova Studánka: Bazénový komplex státních horských lázní

Kde: objekt Letních lázní Karlova Studánka 6

Co: Pacientům i veřejnosti je k dispozici rehabilitační wellness bazén, balneologické vybavení, hydroterapie, termoterapie, fototerapie, relaxační procedury, tepidarium, relaxace v suchém i vlhkém teple a finská sauna.

Kdy: Dopolední provoz k rehabilitaci lázeňských pacientů, odpolední a večerní provoz bazénového komplexu pro veřejnost i návštěvníky Karlovy Studánky.

Web: www.horskelazne.cz

Bruntál: Sauna v areálu koupaliště

Kde: Sauna, Kavalcova 33, Bruntál

Co: sauna vytápěná dřevem

Kdy: 15-21hodin, Út: společná, St ženy, Čt muži, Pá ženy, So Muži

Web: www.sportbruntal.cz

Rýmařov: Aquacentrum Slunce

Kde: Jesenická 4, Rýmařov

Co: whirlpool, finská sauna, horká pára, masážní box

Kdy: Po – Pá 14 – 21 hod, So+Ne 10 – 21 hod

Web: www.ejeseniky.com/volny-cas/kryte-bazeny-koupaliste/aquaslunce-rymarov

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Frýdek-Místek: Asian Zen Spa

Kde: Pavlíkova 277

Co: Vario sauna umožní i blahodárné účinky „Danária“ (kombinace s parní lázní), díky tomu se dá volit mezi klasickou finskou saunou, tropickou lázní a vlhkou bylinkovou lázní, vhodné zejména pro lidi, co hůře snášejí vysoké teploty či mají potíže s dýchacími cestami.

Kdy: většinou mezi 10. a 20. hodinou

Cena: individuální vstup 60 minut + čas na převlečení 200 Kč, uzavřená sauna pro dvě osoby 390 Kč, permanentka na deset vstupů 1500 Kč.

Web: www.asian-relax.cz

Frýdlant nad Ostravicí: Kotelna

Kde: Sportovní a relaxační centrum, Hamernická 233

Co: vnitřní celoroční sauna pro šest osob, venkovní podzimní a zimní sauna s kapacitou šestnácti osob, venkovní ochlazovací bazének, sprchovací kouty a odpočívárna.

Kdy: venkovní denně od 15 do 21 hodin, vnitřní nutno rezervovat alespoň 45 minut dopředu pro řádné vyhřátí, každé úterý od 9 do 10:30 a čtvrtek od 14 do 15:30 je vnitřní sauna vyhrazena dětem (v doprovodu rodičů, který je zdarma).

Cena: vnitřní dospělý 120 Kč za hodinu, venkovní dospělý 190 Kč za hodinu a půl, dítě 60 Kč.

Web: kotelna.net

Václavovice: Rodinná sauna

Kde: Kaštanová 471

Co: oáza klidu a relaxace v pohodlí rodinného domu, soukromá sauna pro maximálně šest osob se širokou nabídkou relaxačních a sportovních masáží.

Kdy: po objednání na telefonu 724 777 748

Cena: hodina saunování pro jednu až dvě osoby za 300 Kč, dvě hodiny pak za 400 Kč (další osoba příplatek od 50 do 60 Kč, dítě do patnácti let v doprovodu dospělého příplatek od 30 do 50 Kč).

Web: rodinnasauna.cz

Olešná: Saunový svět

Kde: Aquapark Olešná, Nad Přehradou 2447

Co: slaná římská lázeň (novinka), infrakabiny, turecká parní lázeň se světelnou kaplí, ochazovací bazének, sprchy, kapacita 26 osob.

Kdy: 14 – 21, středa jen ženy, čtvrtek jen muži, jinak smíšená.

Cena: aquasauna 180 minut (+ 15´ zdarma) základní cena 335 až 430 Kč, sauna 90 minut (+ 15´ zdarma) základní cena 190 až 230 Kč.

Web: www.aquapark-olesna.cz

Třinec: Relax Centrum

Kde: Tyršova 824 (za krytým bazénem)

Co: zahrnuje jednu z nejširších nabídek relaxačních procedur v ČR, jako jediné v regionu nabízí možnost atraktivního cvičení na terase na čerstvém vzduchu.

Kdy: Vitální svět – Wellnes PO / PÁ 11 – 21, SO / NE 10 – 22, v úterý je vyhrazeno pro ženy.

Cena: 340 Kč za 1 hodinu a 30 minut, 400 Kč za 2 hodiny a 30 minut.

Web: www.relaxtrinec.cz

KARVINSKO

Petrovice u Karviné: Wellness Zámeček Petrovice

Co: saunová část: finská sauna, polární záře, sunario – sluneční svit, křišťálová bylinná lázeň, laconium – měsíční záře, solná sauna

vodní část: perličková bylinná koupel, Kneippovy lázně, zážitkové sprchy, ledová tříšť, whirpool, Sedmé nebe - relaxační pohovka, Privátní spa

Kdy: pondělí až pátek 14 – 21 h. sobota, neděle, svátky 11-21 h.

Cena: 500 korun za 2,5 hodiny pro jednu osobu, dopolední zvýhodněný ceník: po 12 -14 h. 300 Kč na 2 hodiny jedna osoba, út-pá od 11 do 14 - 300 Kč na 2 hodiny jedna osoba.

Web: www.zamecek-petrovice.cz

Těrlicko: Hotel Fridrich

Co: Thermal wellness park s venkovními termálními bazénky, saunami na dřevo, finskou a parní saunou a ochlazujícím bazénem + ruská baňa, perličková lázeň dvě odpočinkové místnosti.

Kdy: Pondělí - Pátek od 15 do 22 h. (poslední vstup 20:30), Sobota - Neděle od 13 do 22 h.

Cena: 300 Kč za neomezený vstup. Děti od 3 let zdarma v doprovodu platícího dospělého, děti od 6 let do 11 let za cenu 150 Kč/osoba v doprovodu platícího dospělého.

Web: hotelfridrich.cz/wellness

Karviná: Lázně Darkov

Kde: Karviná-Hranice, Rehabilitační sanatorium

Co: bazénový a saunový svět, parní sauna, infrasauna, finská sauna, whirpool, plavecký bazén, masáže

Cena: 350 Kč, /120 min., rodinné vstupné (2 dosp. + 2 děti) 650 Kč.

Kdy: po – so 11 – 22 h., neděle 11 – 12 h.

Web: Laznedarkov.cz

Stonava: Relaxační centrum Stonava

Kde: areál SK Stonava vedle Sportovní haly

Co: finská sauna, whirpool, objednávky předem

Kdy: út- ne: 14, 16, 18 a 20 hod.

Cena: 600 Kč, 90 min/celý objekt (max. 10 osob), vířivka, max. 5 osob

Web: stonava.cz

Havířov: Saunarium Havířov

Kde: Ve vzpěračské hale Milana Romana vedle zimního stadiónu

Co: finská sauna, parní sauna, tropická sauna, privátní vířivka, masáže, privátní sauny v době 9 do 15 hod.

Cena: Dospělí 190 Kč (vstup do fitness zdarma), děti od 5 do 13 let 80 Kč, děti do 5 let zdarma v doprovodu platícího dospělého.

Privátní sauny: 600 Kč pro 2 osoby, vířivka 500 Kč.

Kdy: pondělí – neděle (kromě čt) 15 – 21 - muži a ženy, čtvrtek 15 – 21 ženy

Web: saunariumhavirov.cz

Český Těšín: Wellness Vitall, privat Spa

Kde: Dlouhá 1355/25

Co: sauna, vířivá vana, klidová zóna

Cena: vířivá vana + sauna 120 min. 1490 Kč, vířivá vana + sauna 90 min. 1190 Kč.

Web: wellness-vitall.cz

Petrovice u Karviné: Hotel Dakol

Co: bazén s atrakcemi včetně protiproudu, whirpool, finská sauna, turecká sauna, ochlazovací bazén, odpočívárna a venkovní terasa.

Kdy: po - pá: 15 – 21 h., so - ne: 10 – 21 h.

Cena: 250,-Kč/120 min.

Web: hoteldakol.cz

Orlová: Relax centrum Orlová

Co: whirpool. Kneippova lázeň, finská sauna, parní sauna, biosauna, infra koutek, solná jeskyně, plavecký bazénový

Kdy: po – ne: 9 – 21 (čtvrtek vyhrazen pouze pro ženy)

Cena: wellness (sauna + bazén): po – pá 165 Kč, so, ne, svátek 185 Kč, samotná sauna: po – ne 125 Kč

Web: relaxcentrumorlova.cz

Bohumín: Aqucentrum Bohumín, Saunový svět

Co: finská sauna, srubová sauna, sudová sauna Díogenés, infra kabina, parní sauna, venkovní whirpool, Kneippův chodník, zážitkové sprchy

Kdy: pondělí - pátek: 12 - 21, víkendy a svátky: 8 - 21.

Cena: po – pá: 160 Kč/h., so, ne, svátky: 180 Kč/h.

Web: www.bospor.info.cz

NOVOJIČÍNSKO

Nový Jičín: sauna v areálu krytého bazénu

Kde: Novosady 914/10.

Co: Klasická finská dámská a pánská sauna s venkovními ochlazovacími bazény. Běžná kapacita dámské sauny je 13 osob, kapacita pánské sauny je 13 osob, při současných vládních nařízeních je kapacita obou saun snížena na 6 osob.

Kdy: Po 15 - 21, Út 15 – 21 (rezervace), St 8.30 – 14 a 15 – 21, Čt a Pá 15 – 21, So 10 – 19, Ne 8 – 19.

Cena: 77 Kč - vstupné dospělý na 1 hodinu + 15 minut na převlékání.

Web: www.bazennovyjicin.cz

Kopřivnice: sauna v areálu krytého bazénu

Kde: Husova 1340.

Co: Samostatné saunové centrum nabízí klasickou finskou a aroma saunu, chromoterapii, ledový kbelík, bazén , venkovní ochlazovnu a odpočívárnu. Návštěvníci sauny mají volný přístup do bazénové části s bazény, vířivkou a parní lázní.

Kdy: Ženy: Út 14.00 – 20.30, Čt 10.00 – 20.30, muži: St 14.00 – 20.30, Pátek 10.00 – 20.30, společná: So 10.00 – 20.30, Ne 9.00 – 19.30, rodinná (muž + žena, event.děti): každou So 10.00 – 15.00.

Cena: 75 Kč.

Web: spsk.koprivnice.org/kryty-bazen

Frenštát pod Radhoštěm: městská sauna

Kde: Dolní 2050.

Co: klasická finská sauna s vnitřními sprchami a venkovním ochlazovacím bazénem.

Kdy: muži: Čt 13.00 – 17.30, Pá 18.00 – 20.15, ženy: Čt 18.00 – 20.15, Pá 13.00 – 17.30, společná Čt a Pá 20.30 – 21.45, So 15.00 – 19.00.

Cena: 90 Kč.

Web: www.aquafrenstat.cz/sauna

Studénka: městská sauna ve Sportovním centru

Kde: Budovatelská 770

Co: Dvě samostatné finské sauny - jedna v šatně pro muže, druhá v šatně pro ženy. V každé ze saun je umístěna odpočívárna, prohřívána, ochlazovna s bazénem. Šatna je společná s přilehlým krytým bazénem, který mohou návštěvníci sauny využívat za cenu jednoho vstupného.

Kdy: muži: Po, Pá a So 16.00 – 21.00, St 14.00 – 21.00.

Cena: 80 Kč na hodinu a 15 minut.

Web: www.sak-studenka.cz/sportovni-centrum/sauna

Příbor: Sauna TJ Příbor

Kde: Štramberská 1361

Co: klasická finská sauna s vnitřním ochlazovacím bazénem, potírna je pro 19 osob.

Kdy: muži: Po a Čt 15.00 – 21.00, ženy: Út a Pá 15.00 – 21.00, společná St a So 15.00 – 21.00.

Cena: 90 Kč na hodinu.

Web: www.pribor.cz/cz/sauna.

Bílovec: Wellness centrum Laguna Bílovec

Kde: Smetanova 746

Co: klasická finská sauna s vnitřními sprchami a vědrem v ochlazovně, kapacita maximálně 8 osob, odpočívárna – 4 polohovací lehátka.

Kdy: na objednávku.

Cena: 90 Kč na hodinu – pro vstup do sauny i bazénu (rezervace nutná).

Web: lagunabilovec.cz.

Odry: sauna SOU Odry

Kde: Sokolovská 1

Co: finská sauna.

Kdy: minimálně 3 osoby, mohou být i smíšené skupiny - na objednávku, Po – Čt 14.00 – 21.00, Ne 16.00 – 21.00.

Cena: 80 Kč na hodinu.

Web: Odry.cz/sauna-sou-odry/os-15715

Fulnek: wellness centrum Relaxko

Co: klasická finská sauna s ochlazovacím bazénkem a odpočívárnou s lehátky a vyhřívanou lavicí s výhledem do japonské zahrady. Možnost privátního využití pro 2 – 14 osob.

Kdy: muži: Po 17 – 20 hodin, ženy: St 17 – 20 hodin, společná: Pá 17 – 20 hodin.

Cena: 190 Kč na dvě hodiny – pro vstup do welllness (sauna a infrasauna).

Web: www.relaxko.cz/sauna-fulnek

OPAVSKO

Sauna tipy okres Opava

Opava: Health park

Kde: Veleslavínova 6

Co: finská, bylinková, infrasauna, solná pára, aroma pára, bazén, Kneipova lázeň

Kdy: pondělí, čtvrtek 14 – 22 (společná); úterý, pátek, sobota 14 – 17 (společná s dětmi) a 17 – 22 (společná); středa 10 – 22 (společná); neděle 10 – 17 (společná s dětmi) a 17 – 22 (společná).

Cena: jednotlivý vstup – dospělí 350 Kč, děti 6 – 14 let 170 Kč, děti od 14 let a studenti 280 Kč, děti do 6 let zdarma.

Web: www.healthpark.cz/sluzby/spa/

Raduň: Vitální svět Raduňka

Kde: Zámecká 95

Co: finská, parní, bylinková sauna, whirpool, tepidárium, vyhřívané lavice

Kdy: od října do května – pondělí, úterý, středa 15 – 21.30 (společná); čtvrtek 15 – 19 (ženy) a 19 – 21.30 (společná); pátek 15 – 22 (společná); sobota 11 – 15 (s dětmi) a 15 – 21.30 (společná); neděle 11 – 15 (s dětmi) a 15 – 21 (společná).

Cena: dospělý 300 Kč na dvě hodiny, mládež 12 – 18 let (pouze v doprovodu rodičů) 220 Kč na dvě hodiny, děti 5 – 12 let (pouze o víkendu a v doprovodu rodičů, maximálně dva dospělí a dvě děti) 100 Kč na dvě hodiny na dítě.

Web: www.radunka.cz/vitalni-svet/

Dolní Benešov: Sauna Šimeček

Kde: Osada Míru 313

Co: klasická sauna

Kdy: do dubna – úterý 16 – 21 (muži); středa 17 – 22 (páry); čtvrtek 13 – 21 (ženy); pátek 13 – 21 (muži); sobota 10 – 21 (muži); neděle 16 – 21 (společná). pondělí – zavřeno.

Cena: dospělí 180 Kč

Web: www.sauna-simecek.cz



Opava: Wellness Zdeňka

Kde: Popská 11

Co: finská sauna, vířivka

Kdy: Objednávky jsou nutné předem telefonicky.

Cena: maximální počet 4 osoby; sauna bez vířivky 1 – 2 osoby 650 Kč na 120 minut, 3 – 4 osoby 800 Kč na 120 minut; sauna s vířivkou 1 – 2 osoby 900 Kč na 120 minut, 3 – 4 osoby 1100 Kč na 120 minut.

Web: Zdenkamasaze.webnode.cz/cenik/sauna-a-wellness/