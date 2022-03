Jarní prázdniny, nebo obavy z války? V Ostravě se na doklady tvoří fronty

Deník zjišťoval, jak jsou na tom s potenciálními úložkami u Sberbank další samosprávní celky v Ostravě. Například Poruba či Slezská Ostrava u Sberbank neměly žádné finance, opačný případ ale hlásí jiné velké městské částí a také samotné město, které mělo na účtech u Sberbank 260 milionů korun.

Pohledávka za 160 milionů

„Před započetím konfliktu na Ukrajině město všechny tyto prostředky převedlo na účet v jiné bance a nyní eviduje vůči Sberbank CZ pohledávku ve výši 160 milionů korun, která vznikla z titulu termínované úložky s výpovědní lhůtou 31 dní,“ řekla Deníku mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná, podle níž jsou vzhledem k délce výpovědní lhůty peníze nyní blokovány ve Sberbank. Ostrava nyní celé dění kolem Sberbank a opatření České národní banky (ČNB) vůči jejímu působení na českém bankovním trhu detailně sleduje. „Město učiní veškeré potřebné kroky k tomu, aby byly uspokojeny všechny finanční nároky vzniklé z titulu této pohledávky,“ ujistila Pokorná.

Jak se aktuálně také zapojit? V Ostravě se zvedla obrovská vlna solidarity

Desítky milionu měly na účtech se Sberbank také radnice Moravské Ostravy a Přívozu či Ostravy-Jihu. „Městský obvod má v této bance termínovaný účet s částkou 48,7 milionu korun, který jsme vypověděli a nyní běží výpovědní lhůta,“ řekl Deníku starosta Moravské Ostravy a Přívozu Petr Veselka. S ohledem na stejné IČO jednotlivých obvodů bude situace podle starosty dále řešena v kooperaci s městem.

Na to se obrátí i Ostrava-Jih. „Městský obvod Ostrava-Jih účet u Sberbank CZ měl, bylo tam přes 35 milionů korun, nicméně už minulý týden byly peníze převedeny do jiné banky," řekli Deníku zástupci radnice.

Sberbank odchází z Evropy

Podle renomovaného ekonoma Lukáše Kovandy je zvláštní, že úřady měly u jedné banky takovéto velké finanční obnosy. „Klientům vždy doporučuju mít peníze ve více bankách, zvláště když úložka převyšuje garantovanou úložku ČNB, tedy aktuálně asi 2,6 miliardy korun, což se sice moravskoslezských samospráv netýká, ale kromě vícero bank bych doporučoval mít úložky i ve více měnách,“ uvedl pro Deník Kovanda, který postup samospráv označil za chybu. „Ukázalo se tím i do budoucna, co je třeba zlepšit, a to je přístup úřadů k finančnímu plánování, protože mohou nastat další podobné případy,“ upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank.

OBRAZEM: Rusové zničili obří Antonov. Takto vypadal přilet Mriji do Ostravy

Ujistil, že garance ČNB za bankovní úložky do uvedené výše se kromě fyzických osob týkají s drobnými odchylkami i takzvaných institucionárních klientů, kam samosprávy spadají. Jaký nyní bude následující postup u zablokovaných peněz? Ruská Sberbank ve středu oznámila, že z důvodu velkého odlivu hotovosti z dceřiných firem a ohrožení bezpečnosti zaměstnanců a majetku odchází z evropského trhu. Podle svých slov není dále schopna zajistit likviditu evropských dceřiných společností, ale úroveň jejího kapitálu a kvalita aktiv jsou dostatečné k tomu, aby mohla vyplatit peníze všem vkladatelům.

Ekonom: je to řešitelný problém

Neřešitelný problém by to podle Lukáše Kovandy nebyl ani v případě, kdy by Sberbank svým slibům nedostála. Do 9. března by podle něj muselo dojít k vyplacení pohledávek od Sberbank prostřednictvím Komerční banky na jejích pobočkách. „V Česku je k těmto účelům, jelikož koruna nyní rychle oslabuje, připraveno v přepočtu téměř třicet miliard korun.“

K destabilizaci českého bankovního trhu by po vyplacení takového finančního balíku nedošlo. „Samozřejmě by banky nebyly nadšené, ale jde o peníze z fondu pojištění vkladů, kam banky přispívají, s těmito penězi nepočítají a slouží právě ke stabilizaci českého bankovního systému,“ vysvětlil pro Deník Kovanda, který je také seniorním socio-ekonomickým analytikem při OSN a členem Národní ekonomické rady vlády, která se nyní zaměřuje i na boj s ekonomickými důsledky covidu.

Peníze u Sberbank měl i Frýdek-Místek. Už nemá

Finanční prostředky ve Sberbank CZ měl i Frýdek-Místek, ale už v první polovině loňského roku se město rozhodlo, že je přesune do českých bank. „I přes zdánlivě výhodné podmínky jsme ve věci uložení našich prostředků v bankách velmi konzervativní a opatrní. V případě zahraničních bank je to navíc i věc důvěry, proto jsme peníze přemístili jinam. Na cizí peníze, tedy městské, musíme být ještě opatrnější než na vlastní,“ vysvětlil náměstek primátora pro investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar.