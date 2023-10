Nejasnosti a pochybnosti panují kolem sbírky s názvem Dopřej léčbu. Nyní se objevil další velký problém. Projekt, který je zaměřený na finanční pomoc onkologicky nemocným lidem v České republice, vznikl v Ostravě. Obavy z podvodu sílí.

Sídlo projektu Dopřej léčbu, Ostrava. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Jak už Deník včera informoval, zajímala se o něj i policie - více zde.

Tento týden navíc vyšlo najevo, že jde o nelegální sbírku. Nikdo totiž o její povolení nepožádal krajský úřad, jak ukládá zákon. Se sbírkou je spojována společnost PressNow s. r. o., jejímž jediným jednatelem je Dominik Šerák.

VIDEO: Všímavý mladík zachránil 93letého muže v Ostravě ze spárů podvodníků

„Tato společnost si nezažádala o to, aby získala pro konání veřejné sbírky osvědčení. To znamená, že tahle sbírka se nekoná podle zákona. Krajský úřad už to řeší a bude od této společnosti požadovat vysvětlení,“ řekla Deníku Nikola Birklenová, mluvčí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s tím, že podnět týkající se projektu Dopřej léčbu přijal úřad před několika dny.

„Konáme,“ dodala Nikola Birklenová. Za porušení zákona hrozí pokuta až půl milionu korun. Pokud by se objevilo podezření na podvod, případ si převezme policie.

Z fotobanky

Jak již Deník tento týden informoval, sbírka Dopřej léčbu vzbuzuje řadu pochybností. Ty první přicházejí hned po otevření webové stránky doprejlecbu.cz. Jsou zde příběhy lidí, pro které jsou vybírány peníze. V krátkých textech ale není žádný konkrétní údaj o pacientech.

Příběh nemocného muže. Podle autorů by měl být na fotografii vyobrazen právě on. Jenže stejná fotka je k mání za peníze ve fotobanceZdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

Fotografii z příběhu o nemocném muži si lze koupit na internetu.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

Fotografie, na kterých jsou především děti, budí dojem, že jde o daného člověka. Deník však ověřil, že jsou stáhnuté z různých serverů, některé se dají koupit ve fotobance.

GDPR?

Deník hovořil s Dominikem Šerákem, jednatelem PressNow s.r.o., jež stojí za sbírkou Dopřej léčbu. Mimo jiné se vyjádřil k používání fotografií z fotobank. Prý je to kvůli ochraně osobních údajů (GDPR).

Velké štěstí muže v Ostravě. Podvod s bitcoinmatem nevyšel, pomohli svědci

„Proč tam dáváme fotografie z fotobanky?Je to z důvodů ochrany GDPR. Protože ta konkrétní osoba, které my přispějeme, nesouhlasí, abychom ji zveřejnili. Takže bez jejího svolení to nemůžeme udělat,“ uvedl. Podle svých slov má vše v pořádku. „Ke všemu máme certifikát, že jsme podpořili, potvrzení o tom, že ta částka byla odeslána tomu a tomu člověku. S tímhle problém nemáme,“ řekl Deníku Dominik Šerák s tím, že později poskytne obšírnější vyjádření.

Obavy

O sbírce se již diskutuje také na sociálních sítích. „Právě mi volalo číslo, prý nadace „Dopřej léčbu.“ Firma, která stránky provozuje, není vedena jako neziskovka a nemá transparentní účet. Fotky dětí, na které údajně vybírá peníze, jsou z free fotobank. Není to náhodou podvod?“ uvedl jeden z uživatelů sítě X (dříve Twitter).

„Volají několikrát denně tátovi, který je v nemocnici. Fuj!“ dodal další. V diskuzích přibývají názory, že může jít o podvod.

Náhoda?

Deník získal informace o možné zakladatelce webové stránky doprejlecbu.cz. Mělo by jít o ženu z Opavska, jejíž jméno se objevuje v řadě společností se sídlem v Praze, Brně, Ostravě i v dalších městech. Vystupuje v nich jako jednatel, společník s vkladem nebo také likvidátor. V PressNow Domika Šeráka nefiguruje. Možná jen shodou okolností se ale prolínají jejich podnikatelské adresy.

VIDEO: Rekonstrukce za 223 milionů. Sportovní areál v Porubě je opět v provozu

Podle webových stránek doprejlecbu.cz sídlí PressNow v domě v Sokolské třídě v Ostravě. Z výpisu z obchodního rejstříku však vyplývá, že se firma nedávno přemístila do domu na Čujkovově ulici v Ostravě-Zábřehu. Zmíněná žena z Opavska působí hned ve dvou firmách zapsaných ve stejném domě v Čujkovově ulici. Objevuje se také ve společnosti, která sídlí v témže domě v Sokolské třídě, kde byl předtím PressNow.

Policie

O sbírku Dopřej léčbu se už před časem zajímala ostravská policie. „Policisté přijali podnět o možném podezření z podvodného jednání jedné firmy z Ostravy, zabývající se výběrem finančních prostředků pro nemocné osoby. Oznámením jsme se zabývali, zjišťovali všechny okolnosti, kdy jsme prozatím nezjistili skutečnosti prokazující spáchání protiprávního jednání naplňující skutkovou podstatu trestného či přestupkového jednání. Spisový materiál byl z výše uvedeného důvodu uložen. V případě zjištění nových skutečností, například oznámení od poškozených osob, není vyloučeno, že v šetření budeme pokračovat,“ řekla již dříve Deníku Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

„Opět připomínáme veřejnosti, pokud se rozhodnete věnovat peníze pro účely sbírek, charit či jakýchkoliv dobročinných akcí, ověřte si pravost společnosti či organizace,“ dodala Michalíková.

V případě jakýchkoliv pochybností o osudu odeslaných peněz se lze obrátit na linku 158.