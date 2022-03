„V loňském roce vandalismus na našich kolech a jejich odcizení překročilo únosnou mez, aktivně jsme proto začali na problému spolupracovat s Policií ČR, městskou policií i městem,“ řekl Deníku jednatel Nextbike Czech Republic Lukáš Luňák s tím, že problém se týkal především hlavní sezony a zejména Ostravy, v ostatních městech u nás byla situace znatelně klidnější. Naopak podobně kritická byla napříč Evropou u této společnosti už jen ve velšském Cardiffu (o rok dříve) a německém Lipsku.

V Ostravě se proto už v průběhu loňského roku rozhodli minimálně dočasně zrušit problematická stanoviště na Jihu, v Moravské Ostravě a Přívozu, Vítkovicích a Mariánských Horách a Hulvákách. „Celkově se jednalo o 18 stanovišť, protože v loňském roce bylo asi 450 kol zničeno a asi 50 kol odcizeno,“ popsala Deníku loňskou bilanci náměstkyně primátora Ostravy pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

V případě vandalismu se podle údajů provozovatele jednalo především o ničení zamykacího mechanismu, a to například pálením či vrtáním. „Kladli jsme si otázku proč a odpověď mnohdy byla až příliš jednoduchá – zkrátka kvůli ‚půjčení‘, ale zničením zamykacího mechanismu, který je jedna z nejdražších položek, celé kolo znehodnotili,“ štve Lukáše Luňáka, podle něhož se ale většinu kol díky GPS lokaci daří nalézt. Zástupce provozovatele věří, že letos problém nebude tak výrazný jako loni, kdy v nejhorším období docházelo k ničení dvaceti až třiceti kol denně! Ve zmíněném Cardiffu proto společnost provoz kol o rok dříve na šest měsíců úplně pozastavila. To by ale neměl být případ Ostravy, kde si i od chystané velké informační kampaně ve spolupráci s městem slibují zlepšení problému.

50 lumpů versus 40 tisíc cyklistů

„Více zapojíme komunitu uživatelů. Bavíme se řádově o padesáti lidech, kteří bikesharingu škodí, a rádi bychom proti nim vytáhli s čtyřiceti tisíci uživateli, kteří mají službu v Ostravě rádi,“ říká Luňák a spolu s městem vyzývá uživatele, aby nebyli k okolí lhostejní a možné případy hlásili do výpůjční aplikace či přímo na linku 156.

„Vůbec nerozumíme tomu, proč se problém objevil tak najednou. Ostrava vždy byla v rámci Evropy na vyšší hranici vandalismu, ale pořád to bylo ‚v normě‘. Loni už to ale bylo extrémní. Ať co do vandalismu nebo přímo krádeží. Nevíme, možná bylo cílem rozebrat kolo a použít díly,“ přemítá Lukáš Luňák, podle něhož policisté našli některá ukradená kola právě spolu s dalšími součástkami i rozebranými díly mimo cyklistické odvětví.

Policisté v Ostravě v první polovině minulého roku evidovali zhruba jen 15 případů poškození či krádeží sdílených kol, následně je ale provozovatel začal hlásit ve velkém a byly jich desítky. „Ve většině případů se jednalo o přestupkové řízení, kdy sdílená kola byla například poškozena. V letošním roce oznámení přetrvávají, ne však v takovém počtu, jako v roce předchozím," podotkla Eva Michalíková z krajského ředitelství PČR.

K TÉMATU

Do Polska? Spíše ne

Deník disponuje také důvěrnou informací, že kradená kola by mohla být exportována do Polska za účelem přestříkání či složení a dalšího provozu, to ale zástupci města ani provozovatele nepovažují za příliš pravděpodobné. A byť hlavní sezona, během níž se nešvar objevil loni, teprve začne, důležitou zprávou je, že letos je zatím situace o něco klidnější.

„Od počátku roku bylo poškozeno dvacet kol a dvě byla odcizena,“ uvedla náměstkyně Kateřina Šebestová, podle níž městská policie intenzivně provádí kontroly na vytipovaných místech, využívá kamerový systém namířený na stojany sdílených kol a připravuje i zmíněnou informativní kampaň.

V jiných městech v kraji ji zatím nepotřebují. „Krádeže neevidujeme vůbec, vandalismus v nepatrné míře, jde spíše o nezaviněné závady na kolech. Obdobná je situace u elektrokoloboěžek,“ řekla Deníku frýdeckomístecká mluvčí Jana Jeckelová Musálková.