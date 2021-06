Přestože se tam příliš nestaví, spousta lidí se stěhuje do tamních starších domů. Důsledkem je přírůstek dětí jak ve škole, tak i ve školce, přičemž obě budovy jsou kapacitně nedostačující.

„Do mateřské školy s pravidelně obsazovanou kapacitou padesát dětí se nám jen letos přihlásilo 29 nových dětí! A došlo k tomu, že se tam zkrátka nevejdou,“ říká starostka Proskovic Marie Matějová.

Jak hodláte řešit kapacitní otázku školských zařízení?

Prozatím požádala ředitelka mateřské školy krajský úřad o navýšení kapacity na 60 děti (požadavek na 70 dětí hygiena zamítla). Z tohoto počtu žadatelů přesto zůstane devět dětí neumístěných. Proto bychom rádi přistavěli pro školku jednu třídu pro 25 dětí. Tuto představu jsme měli už dříve, ale kdybychom to chtěli realizovat s dotací, musíme prokázat, že populační křivka narozených dětí jde nahoru, což se těžko dokazuje, protože v rámci Ostravy lze děti umístit do kterékoli školky. Hraje v tom roli také místo zaměstnání rodičů, někteří vozí děti odjinud k nám a místní rodiče do jiných obvodů.

Jsou stejně akutní kapacitní problémy i ve škole, nebo je to spíše krátkodobý předpoklad?

Ano, našponovaná je i škola, kde pro další školní rok budeme muset uvolnit třídu pro školní družinu právě pro potřeby školky. Sice bude malinká, ale jiné řešení nemáme. 4-5leté děti tak budou umístěny ve škole. Tím nám zase bude chybět prostor pro školní družinu, nehledě na to, že už nyní některé děti z družiny musely být po odpoledních v kmenových třídách. Není to dobré, protože hrající si děti udělají ve třídách pěkný chaos a i z jejich pohledu to je špatné, když chudáci musejí rozehrané hry nebo rozestavěné stavebnice každý den bourat, protože druhý den se tam zase učí.

Řešením tedy bude přístavba i ve škole?

Máme v plánu nechat si zpracovat studii na přístavbu, respektive nadstavbu jedné velké družinové třídy, čímž bychom stávající malou družinovou třídu spojili s jídelnou, protože i jídelna je malá a už nevyhovuje. Nahoře na půdě navíc chceme vybudovat jednu kancelář, aby ředitelka školy a tajemnice měly samostatný pracovní prostor.

To je otázka jakého časového horizontu?

Nadstavbu si chceme nejprve připravit, nemůžeme dělat najednou přístavbu školky i nadstavbu školy. Navíc si musíme připravit finance. Starostové některých obvodů toto řeší už nyní, protože jsou na to do konce roku dotace, ale předpokládám, že dotace zase budou. V poslední době jsme se zabývali jinými projekty, navíc jsme dlouho nemohli prokázat, jestli a jaký bude nárůst dětí. Nyní to vypadá na trvalý trend, proto už budeme muset začít a patrně to bude u školky. Práce na projektu zahájíme, pokračování však už bude na mých nástupcích.

To znamená, že nebudete pokračovat v pozici starostky?

Příštím rokem mě čeká konec třetího volebního období. Mám 72 let a myslím si, že to, co jsem měla – samozřejmě s radními a zastupiteli – v úmyslu zrealizovat, se podařilo. A teď bude třeba zase nějakého mladšího mozku, někoho, kdo vidí věci jinak, ale má úmysl pokračovat v našich dlouhodobých plánech. Jsem ale pevně rozhodnuta předat štafetu starostování dál.

Na co z toho, co se za těch 11 let podařilo zrealizovat, jste nejvíce pyšná?

Proskovice jsou rozloženy podél dvou hlavních krajských komunikací – Světlovské a Staroveské. Směrem na Krmelín lemuje obec les a směrem na Starou Ves pastviny a louky. Provoz obce, její údržba a rozvoj s sebou přinesl řadu významných projektů. Mým záměrem však bylo od začátku starostování obnovit tradiční kulturu Proskovic a zapojit do ní všechny významné budovy – sokolovnu, kostel, školu, hospodu U Psoty, U Floriána, místní sportoviště a spolky. Naučit občany žít v prostoru, který nám byl našimi předky svěřen a uchovat tradice pro další generace. Začaly koncerty v kostele, sborový zpěv ve škole v rámci Festivalu Poodří Fr. Lýska a obecní slavnost Svatojánské slavnosti. Aktivní jsou všechny spolky – TJ Sokol, SDH, Kreativní klub žen a dechová hudba. Nyní přibývá k využití pro sport a kulturu nová hasičská zbrojnice. Z toho mám největší radost.