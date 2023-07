S lahví vína v ruce vyšplhal o víkendu na konstrukci Sýkorova mostu v Moravské Ostravě dvacetiletý mladík. "Zda si jen chtěl vypít láhev vína na netradičním místě nebo chtěl ukončit svůj život skokem z mostu, je nyní otázkou," uvedl mluvčí ostravské městské policie k následnému výkonu svých dvou kolegyň. Ty na nebezpečné chování mladíka upozornila svědkyně.

"Když v neděli ráno nastupovaly do služby ostravské strážnice Simona Recmanová a Nina Kopec, měla to být pro obě jedna z jejich dalších běžných směn. To se ale změnilo v okamžiku, kdy se na ně přímo na ulici obrátila neznámá žena a sdělila jim, že na vrcholu konstrukce Sýkorova mostu je nějaký mladý muž a zřejmě chce skočit dolů. Obě strážnice ihned po přijetí informace běžely na inkriminované místo. Na samém vrchu konstrukce mostu pak skutečně zahlédly sedícího mladého muže," popsal dramatické první minuty mluvčí Jindřich Machů.

Ženám se v krátké době podařilo mladíka rozmluvit. „Společně s kolegyní jsme mu říkaly, že problémy mají řešení a že na něco určitě přijdeme. Pak jsme jej požádaly, aby šel dolů za námi, abychom si mohli v klidu a bezpečí popovídat,“ uvedla Simona Recmanová, jedna z policistek. Mladík se jim svěřil, že bojuje s psychickými problémy a jiné řešení nevidí.

Ostravské strážnice.Zdroj: Se souhlasem MP Ostrava"Díky empatickému přístupu se po nějakém čase podařilo oběma strážnicím získat si důvěru mladého muže a přesvědčit jej, aby z mostní konstrukce slezl dolů. To nakonec učinil a společně se strážnicemi odešel do bezpečné vzdálenosti od mostní konstrukce. Vzhledem jeho stavu strážnice přivolaly na místo záchranáře, kteří rozhodli o jeho převozu do nemocnice a mladík skončil v péči lékařů," dodal následně mluvčí ostravské městské policie.

Láhev vína, kterou mladík zanechal na mostní konstrukci, odstranili přivolaní hasiči. A celou věc si na převzala k dalšímu šetření Policie České republiky.

Nejde o první případ, kdy se zde odehrálo podobné drama. Do umělého spánku musel být loni v květnu uveden devatenáctiletý mladík po pádu z ostravského mostu mostu, přesto, že byl v okamžiku příjezdu záchranářů při vědomí - více zde: Devatenáctiletý mladík skončil po pádu z mostu v Ostravě v umělém spánku.

Před dvěma lety sedmadvacetilý muž, dokonce vylezl na oblouk ocelové konstrukce s puškou - více zde: Muž s puškou vylezl na Sýkorův most v Ostravě. Na místo dorazila zásahovka