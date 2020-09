Senátní volby jsou vždy jakousi popelkou, volbami v pozadí. Letošní rok, kdy se opět obměňuje třetina senátorů, však v ostravském volebním obvodu 72 bude stát za to.

Billboard na senátní volby v roce 2020 - Radim Smetana (ČSSD), září 2020 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Před dvěma lety se do senátu volilo ve volebním obvodu 71 na pozadí voleb do zastupitelstev měst a obcí, letos to bude, stejně jako před čtyřmi lety, na pozadí krajských voleb. Nejen kandidáti na senátora však doufají, že zájem veřejnosti bude větší než v roce 2018, kdy volební účast v klíčovém druhém kole byla rekordně nízkých 9,23 procenta voličů.