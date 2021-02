Senior expres Ostrava překračuje hranice. Na podzim roku 2020 to byly hranice Poruby a službu začali využívat lidé starší 74 let z Martinova, Plesné, Pustkovce a Třebovic. Od února 2021 překračuje i hranice města. Senioři se nově speciálními taxíky svezou také do Vřesiny.

„Tuto obec jsme nevybrali náhodou. Do Vřesiny se totiž přestěhoval lékař, jehož klientelu tvořili především senioři z Poruby. Dostali jsme řadu žádostí, zda by taxíky nemohly jezdit i tam. A protože je to opravdu kousek za Ostravou, rozhodli jsme se vyhovět. Lidé tak mohou do Vřesiny jezdit nejenom za lékařem, ale třeba také na hřbitov. Prostě platí stejné podmínky jako ve zbytku Ostravy,“ uvedla starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.

Služba si našla svou klientelu a měsíčně taxíky v průměru absolvují 275 jízd (průměrně 13 jízd denně) a najezdí 1700 kilometrů. „Neustále se snažíme službu rozšiřovat a zlepšovat. Je určena lidem, kteří naši pomoc potřebují nejvíce. Jsem ráda, že řada z nich si už zvykla ji využívat. V současné době máme registrováno něco přes 1500 uživatelů, což je skvělé číslo. Službu průběžně analyzujeme a v létě si ji opět vyhodnotíme. Uvidíme, zda třeba budeme moci opět snížit věkovou hranici, nebo přibrat i jiné skupiny obyvatel,“ dodala starostka.

Senior expres Poruba mohli původně využívat lidé starší 76 let. Od září 2020 se limit snížil o dva roky. Taxíky mohou lidé jezdit k lékaři, do nemocnice, k poskytovatelům sociálních služeb, na hřbitov nebo na úřad. A to na území celé Ostravy a nově i Vřesiny. Zájemci o službu si musejí vyřídit průkazku, kterou vydává odbor sociální (Generála Sochora 6013/2, Ostrava-Poruba, tel. č. 599 481 500). K vyřízení stačí občanský průkaz a fotografie.

Na závěr několik čísel. Senior expres Poruba funguje od září roku 2019 a za tu dobu do konce ledna 2021 si průkazku, která opravňuje k využití služby, vyřídilo 1522 lidí. Nejvíce jich logicky bydlí v Porubě (1392), následují Třebovice (64 vydaných průkazů), Martinov (39), Plesná (14) a Pustkovec (13). Taxíky absolvovaly celkem 4680 jízd a najezdily 28 591 kilometrů.

Jen pro zajímavost ujely tam a zase zpět vzdálenost mezi Ostravou a australským městem Adelaide. Nejvíce jízd, 364, bylo v září 2020. Stejný měsíc drží i rekord v počtu naježděných kilometrů (2403).