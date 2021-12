Nové průkazy

Hlavní změnou budou nové průkazy, které od 1. ledna 2022 budou muset mít všichni uživatelé této služby. Průkazy je možné získat bezplatně na základě žádosti už od 1. prosince 2021 v oddělení sociálních služeb městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Nádražní 110, v přízemí v kanceláři 102).

K vyřízení je potřeba občanský průkaz a jedna fotografie o rozměrech 35 x 45 mm. Lhůta pro vystavení průkazu činí 10 kalendářních dní. Bližší informace získají zájemci na tel. č.: 599 442 645.

Kdy a za kolik

Prostřednictvím služby Senior express!!! se zájemci budou moci od ledna 2022 přepravovat od pondělí do čtvrtku v době od 7 do 15 hodin a nově také v pátek pak od 7 do 13 hodin – a to k lékaři, do zdravotnických zařízení, do domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb, na úřady nebo na ústřední hřbitov. Objednávat lednovou přepravu bude možné již od 15. prosince 2021.

Cena za jednu cestu v rámci obvodu je 30 korun, mimo centrální městský obvod pak 40 korun. V ceně je vždy přeprava osoby, která si službu objednala a jedné doprovázející osoby. Měsíčně může každý, kdo bude vlastnit průkaz, využít čtyři jízdy.