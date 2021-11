K prvnímu případu vyjížděli strážníci v pondělí krátce po sedmé hodině ranní do bytu v Ostravě-Dubině. V obývacím pokoji upadla na zem 67letá seniorka a nemohla se sama zvednout.

Vstup do bytu museli zajistit hasiči, a to otevřením stupních dveří bytu. Vzhledem k tomu, že na zemi ležela celou noc a byla zesláblá, přivolaný lékař rozhodl o jejím převozu do nemocnice.

Ke druhému případu došlo v pondělní podvečer v Ostravě-Kunčičkách. V předsíni bytu tam na zem upadla 85letá seniorka. Pádem si způsobila krvácivé poranění na temeni hlavy. Seniorka nebyla schopna sama vstát a stěžovala si na nevolnost.

Ke vstupu do bytu bylo hasiči použito okno bytu. Seniorce byla poskytnuta první pomoc a přivolaný lékař rozhodl o převozu do nemocnice.

Ostravský projekt Senior linka úspěšně funguje již 11 let. Za tuto dobu zachránila Senior linka život a zdraví stovkám seniorů. Aktuálně je v Ostravě napojeno přes 500 domácností seniorů.