Mladík zachránil 93letého muže z Ostravy, který se stal obětí podvodníků

Na starého muže (93 let) z Ostravy se v minulých dnech zaměřil podvodnický pár. Nebýt intuice a všímavosti mladíka (24 let), přišel by o celoživotní úspory.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň