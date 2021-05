Valašská obec Vlachovice se nachází v nejsevernější části CHKO Bílé Karpaty, v jihovýchodní části Zlínského kraje, 6 km západně od města Valašské Klobouky. V současné době patří pod Vlachovice i do nedávné doby samostatná obec Vrbětice. Dohromady mají přibližně 1500 obyvatel.

VLACHOVICE - VRBĚTICE

První písemná zmínka: 1261

Počet obyvatel: 1486

K zajímavostem obce bezpochyby patří osm sušíren na ovoce. Užít si můžete každoročně putování po nich. Funkční nyní jsou pouze už jen čtyři. Všechny slouží jako historický odkaz a připomínka jedinečné architektury 19. století. Na exkurzi se tu můžete domluvit s Radkem Fryzelkou, pěstitelem bylin a majitelem jedné ze sušíren - více www.kvetybyliny.cz

Otázka pro starostu:

Starosta Vlachovic-Vrbětic Zdeněk Hověžák.Zdroj: Deník/Jana VozárováVlachovice-Vrbětice jsou spojené dvě obce. Vnímají lidé toto spojení nebo to už lidově řečeno neřeší?

Toto spojení trvá už přes padesát let a podle mne přineslo své světlé stránky. Co se týká soužití, vnímám občas jakousi rivalitu mezi oběma částmi obce. Výrazně podporujeme spolkovou činnost mezi nimi. Například máme vynikající místní paní učitelku, která pomohla založit dětský folklorní soubor Dokopjánek, ke kterému vznikla i cimbálová kapela Dokopy. Všeobecně v obci podporujeme spolky. Částka, kterou ročně vynakládáme pro tyto účely, dosahuje okolo jednoho milionu korun. Snažíme se o to, aby tady spolková činnost fungovala, pro mne to byla jedna ze základních priorit. Má vést ke sbližování a dobré společné náladě - CELÝ ROZHOVOR NAJDETE ZDE.

Škody po výbuchu

Po šesti letech od výbuchu prvního muničního skladu ve vrbětickém areálu (16. října 2014 pozn. red.) a následném výbuchu druhého muničního skladu (3. prosince 2014) byly v polovině října loňského roku ukončeny záchranné a likvidační práce složek IZS.

Zbytky betonových základů skladu číslo 12 v areálu ve Vrběticích.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Šest let nemohli lidé, kteří vlastnili pozemky uvnitř i vně areálu muničních skladů ve Vrběticích, obhospodařovat svůj majetek. Tím jim vznikly velké škody, které chtějí uhradit - VÍCE O PATOVÉ SITUACI JEŠTĚ PŘED SKANDÁLNÍM ODHALENÍM SE DOČTETE ZDE.

Vrbětický muniční areál - 3. května 2021:

Zdroj: Deník/Jana Vozárová

Před půl rokem zde skončil největší zásah těchto složek v historii České republiky. Jako pohřebiště kovového šrotu. Tak vypadají muniční sklady ve Vrběticích. V kontrastu s malebností obce vypadá okolí muničních skladů jako z hororu:

Ostnaté dráty i zbytky vybuchlé munice

Oplocení areálu muničního skladu ve Vrběticích.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Po šesti letech je okolí areálu vrbětických muničních skladů na Zlínsku tiché a klidné. Již před půl rokem odtud odjeli policisté a s nimi všechny složky IZS. Zdejší les stále působí jako z hororu. Z procházky v okolí vrbětických skladů mrazí:

ZAJÍMAVOSTI Z OBCE

Obec Vlachovice - Vrbětice na Zlínsku.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Uplynulo sto let od narození vlachovické umělkyně

Přesně sto let uplynulo 23. února 2021 od narození občanky Vlachovic Oldřišky Keithové. (1921-2003). Malířka, výtvarnice a restaurátorka byla byla v 50. letech souzena a vězněna na základě nepravdivých a smyšlených udání konfidentů StB. Narodila se ve Velké Bíteši, ale své dětství strávila ve Vlachovicích, kde také pět let chodila do obecné školy. Právě na toto období později vzpomínala v knize Vzpomínky na dětství.



Tipy na výlet: Muzeum lidové kultury a tradic Vlachovska

přímo v obci načichnete atmosféru doby před první světovou válkou. Ve vlachovické usedlosti se přesunete o 110 let zpět. Najdete tam průřez z celé historie obce až po současnost, a to včetně lidových řemesel. Třeba takový interiér jizby, kuchyně a komory je kompletně vybavený původním jihovalašským nábytkem a předměty z darů místních občanů.



Příběh úspěchu

Když začínal zpívat s kytarou v ulicích, netušil tenkrát devatenáctiletý rodák z Vlachovic Vrbětic Thom Artway (vlastním jménem Tomáš Maček pozn. red.), že se za pár let stane držitelem dvojnásobného prestižního ocenění Cena Anděl.

