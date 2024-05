Seriál Deníku před Colours of Ostrava: jak se bude platit, do čeho jídlo a pití

/SERIÁL/ Zajímá vás spíše hudební část festivalu Colours of Ostrava? Libujete si v přednáškách na Meltingpotu? Jdete nasát atmosféru a někde to vždy „zapíchnete“? Jsou pro vás Coloursy přehlídkou dobrého jídla a pití? Ať už patříte do kterékoli skupiny, je pro vás určen seriál Deníku, kdy se vždy jednou týdně zaměříme na určitou oblast festivalu. Začínáme praktickými informacemi v areálu.

Co přinese 21. ročník Colours of Ostrava v roce 2024? | Video: Deník/Petr Jiříček

Loni měl na Colours of Ostrava premiéru plně bezhotovostní systém. Nedocházelo k žádným výraznějším výpadkům či problémům a systém se osvědčil, proto i letos bude největší festival v zemi spoléhat na takzvaný otevřený cashless systém. To znamená žádné čipy, žádné nabíjení hotovosti, ale přijímání plateb všemi druhy bankovních karet, ať už vydanými společnostmi Visa či MasterCard, ať už fyzicky, v telefonu či hodinkách. Nicméně pro návštěvníky bez bankovního účtu nebo karty budou ve stánku s festivalovým zbožím a suvenýry připraveny speciální festivalové karty, které bude možné vyměnit za hotovost. S ní už u stánkařů v areálu platit nepůjde. VIDEO: Tohle není sen! Hvězdný Lenny Kravitz vystoupí na Colours of Ostrava 2024 „V loňském roce se osvědčilo především to, že návštěvníci nemuseli vybírat hotovost z bankomatu v areálu festivalu. Život na festivalu to spoustě lidem velmi ulehčilo. Obecně se placení na festivalu díky tomuto systému zrychlilo a také téměř zmizely fronty,“ popsala výhody bezhotovostního režimu na festivalu jeho umělecká ředitelka Zlata Holušová. Do čeho lidé dostanou jídlo a pití? Co se týká občerstvení, stejně jako loni už nebudou „v akci“ vratné nicknack kelímky, které si v minulosti návštěvníci oblíbili kvůli coloursovým motivům, ale opětovně recyklovatelné rPET kelímky z už recyklovaného plastu. Všechny vytříděné kelímky – a plast obecně – budou opět recyklovány nedaleko areálu. Snižování ekologické stopy však bude pokračovat i letos. Novinkou 21. ročníku Colours of Ostrava bude i sběr a třídění gastroodpadu. V areálu budou umístěny speciální nádoby na zbytky jídla – jak pro návštěvníky, tak i stánkaře. Co přinese 21. ročník Colours of Ostrava? Umělou inteligenci, divadlo i seznamku „Bioodpad bude svážen do blízké bioplynové stanice v Horní Suché, kde z něj společnost Organic Technologies vytvoří dvě složky – biometan a organické hnojivo,“ popsal záměr organizátorů mluvčí festivalu Jindřich Vaněk. Také jídlo návštěvníci dostanou do speciálních rozložitelných gastro obalů od firmy Optys z Dolních Životic na Opavsku. Materiál krabiček pochází z obhospodařovaných lesů a je uzpůsoben pro styk s potravinami. I zde organizátoři festivalu hledali místní firmu, aby snížili enviromentální stopu.

