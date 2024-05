Pět milionů korun vyčlenil městský obvod Ostrava-Jih na podporu mimoškolních aktivit dětí a milion korun na kulturu.

Projekt Corrency v Ostravě. | Foto: se svolením ABBBA Consulting

Unikátní projekt Corrency na oživení lokální ekonomiky a podporu tamních obyvatel je sice v plném proudu, registrovat se ale obyvatelé stále ještě mohou. „Slevu“ na kulturu lze navíc uplatnit i při nákupu vstupenek na tradiční Slavnosti Jihu.

Ušetřit až 90 % z ceny, maximálně však do částky 1 000 korun, mohou rodiny u provozovatelů volnočasových a mimoškolních aktivit, kteří poskytují služby pro aktivní vyžití dětí (0–15 let) v oblasti sportu, kultury a volného času, mají provozovnu či sídlo na území statutárního města Ostravy a účastní se projektu. Zároveň tak městský obvod podporuje i lokální podnikatele, provozovatele volnočasových aktivit. Přihlásit se mohou občané s trvalým pobytem v městském obvodu Ostrava-Jih, konkrétně rodiče, kteří mají děti ve věku do 15 let.

VIDEO: Kuriozita z Ostravy! Opilec si „ustlal" na cizím hrobě, vyděsil seniorku

„Rodiče mohou tyto peníze využít u poskytovatelů dětských aktivit, kteří se do projektu zapojí. V rámci tohoto pilotního projektu dostane 5 000 registrovaných dětí 1 000 correntů, což je ekvivalent 1 000 korun. Ty mohou jejich zákonní zástupci uplatnit až na 90 % ceny kroužku,“ říká Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih. Registrovat se do projektu je stále možné a čerpat correnty mohou rodiče do 31. srpna tohoto roku.

Na Slavnosti Jihu se slevou

Milion korun, tedy correntů, pak může čerpat i 5 000 občanů městského obvodu starších 16 let na kulturu. Correnty v hodnotě 200 korun mohou mimo jiné uplatnit i na každoroční Slavnosti Jihu.

Projekt Corrency v Ostravě.Zdroj: se svolením ABBBA Consulting

„S ohledem na neustálé zdražování jsme byli bohužel nuceni zvednout ceny vstupného. S uplatněním correntů ale občané Ostravy-Jih za vstupenky zaplatí stejně jako loni,“ okomentoval starosta Bednář. Uplatnit correnty na kulturu je možné do konce tohoto roku.

Jaká je kriminalita v Ostravě při MS v hokeji? Kuriózní krádeže řeší ve fanzóně

Jak correnty získat a využít? Prvním krokem je registrace občana na stránkách projektu ovajih.corrency.cz. Na telefonní číslo uvedené při registraci obdrží občan s trvalým pobytem na území městského obvodu Ostrava-Jih unikátní kód a uplatnit ho může u vybraného poskytovatele. Stačí při úhradě platby nahlásit unikátní SMS kód, případně uvést číslo občanského průkazu. Seznam registrovaných poskytovatelů, kteří se do projektu zapojili, najdete na webu projektu ovajih.corrency.cz.

Šrumec ve FN Ostrava, ošetřují zde hráče z mistrovství světa v hokeji

„Získat a uplatnit correnty ze strany občanů je velmi jednoduché a u lokálních poskytovatelů služeb je to podobné. Těm stačí k účasti na projektu jen mobilní telefon nebo počítač. Nejdříve se zaregistrují na webových stránkách projektu a pak mohou přijímat částečnou úhradu za služby či vstupenky pomocí SMS nebo prostřednictvím webového rozhraní. Uplatněné correnty od registrovaných občanů obdrží na svůj bankovní účet již následující pracovní den,“ vysvětluje fungování z pohledu obchodníka Petr Stuchlík, ředitel projektu Corrency.