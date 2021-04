Evelína Kostolná se narodila v lednu letošního roku s pouhými 550 gramy ve 24. týdnu, tedy v 6. měsíci těhotenství její maminky. Od té doby je v péči lékařů a sester Oddělení neonatologie FN Ostrava, které je krajským perinatologickým centrem. Malé děvčátko se muselo poprat s těžkým začátkem svého života, což bylo zejména pro její rodiče velmi psychicky náročné.

„Evelínka byla ze začátku dlouho ventilovaná, takže dlouho trvalo, než se z toho dostala, ale teď už i přibírá, je to mnohem lepší,“ říká maminka dnes už dvouměsíční dcerky Denisa Kostolná.

Zvládat těžké chvilky u děťátka do dlaně pomáhá rodičům Deník z inkubátoru. Ten při své práci s předčasně narozenými dětmi vymyslela právě Veronika Petrášová. „Vzniklo to po rozhovoru s rodiči, kdy ta období, která tady prožívají, trvají měsíc, dva, tři… Je pro ně hrozně důležité pamatovat si, co všechno bylo kolem děťátka. Knížky, které jsou volně dostupné, vůbec nemyslí na to, že miminko třeba netráví své první dny doma, ale v nemocnici.“ Nápad jí v hlavně uzrával několik měsíců a postupně vznikaly i první návrhy.

„Spolupracovala jsem na tom s fotografem Miroslavem Pawelkem, který mi dodal autentické fotografie nedonošených miminek. Na tvorbě se podílela i spousta dalších lidí – byly to maminky, kterým jsem ukazovala svoje náhledy a návrhy, ptala jsem se jich, co by tam ještě chtěly, s kolegyněmi, s rodinou… Byla to hromadná spolupráce,“ vzpomíná na vznik Deníku z inkubátoru Veronika Petrášová.

Finální verze Deníku spatřila světlo světa poprvé na konci roku 2019. Od té doby si ho zakoupilo přes 250 rodičů malých kulíšků. A velmi si ho pochvalují, stejně jako rodiče Evelínky. „Já si to píšu úplně od první chvíle, co se Evelínka narodila a pomáhá mi to,“ říká se slzami v očích Denisa Kostolná a hladí dcerku, kterou má na hrudi. „Všechno, co ve mně je, si do toho napíšu a uleví se mi. A když je nějaký horší den, tak se podívám zpětně a vidím, že už toho máme hodně za sebou.“

„Nejhezčí, co je, co každý den žena dělá do deníčku, jsou srdíčka za každý den, kdy je malinká tady a užíváme si každý den, kdy ji máme,“ dodává pyšný táta Lukáš Kostolný, „už máme dva měsíce za sebou, což je něco úžasného.“

„Rodiče si zde mohou například zaznamenat, kdy si maminka poprvé přivinula na hruď své děťátko, ucítila vůni jeho vlásků a „klokánkovala“. Nebo kdy prvně kojila. Také jakých dosáhlo miminko pokroků ve váze nebo co jim vyprávěla sestřička či paní doktorka nového. Zároveň to doplňují o informace, které se dějí ve světě," říká Veronika Petrášová. To všechno podle autorky spojuje miminko s prostředím celé rodiny a bude to tak vlastně „deník pro všechny“. „Jsou zde i volné stránky vhodné pro vzkazy, přání, otisky, fotografie, anebo obrázky starších sourozenců. Jejich zaplněním se stává deníček jedinečnou vzpomínkou na toto specifické období,“ doplňuje Petrášová.

Deník z inkubátoru je možné si prohlédnout téměř ve všech českých perinatologických centrech a také koupit na stránkách denikzinkubatoru.cz.