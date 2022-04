Dnešní Setkání s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem v Ostravě

Kolik uprchlíku z Ukrajiny již přišlo do Moravskoslezského kraje a kolik jich zde skutečně zůstává? Jak velkým zásahem do krajského rozpočtu je veškerá poskytnutá pomoc? Může být tato krize i novou příležitostí pro kraj, který se jinak dlouhodobě vylidňuje? Uprchlické krizi předcházelo dvouleté období boje s covidem. Jak se kvůli tomu změnilo fungování kraje a co vše je od té doby jinak?

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák v Multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Do regionu má v následujících letech přitéct 19 miliard korun z Evropské unie na takzvanou transformaci uhelného regionu. Jak moc se i díky těmto zmíněným penězům promění? Na tyto i další otázky budou hledat odpovědi hosté dnešního setkání s Moravskoslezským hejtmanem Ivo Vondrákem v projektu Deník s vámi. Další ročník diskuzních setkání po celé republice pokračuje po delší pauze dnes v Ostravě. Online reportáž Deník pořádá Setkání s hejtmanem Ivo Vondrákem Připomeňte si Setkání s hejtmanem v roce 2019: Zdroj: Youtube Zdroj: Deník