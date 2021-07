Kolony se v ulici 28. října přecházející od hranice Nové Vsi a Svinova v ulici Opavskou dělají prozatím nejčastěji v ranních a odpoledních špičkách. Dohledy strážníků či dopravních policistů hlášeny nejsou, ale může být hůře, až tu nastoupí těžká technika – mosty totiž čeká opravdu velká rekonstrukce.

„Neočekávám, že by se to u nás neprojevilo,“ konstatuje František Šichnárek, starosta Třebovic. Obávající se, že vozidla mohou stát v kolonách i v jeho obvodu. Ostatně na křižovatce u hypermarketu Tesco k tomu nejsou žádné uzávěry a dopravní omezení ani třeba; stačí, když se motoristé jen vracejí z práce…

Další omezení

„Situace je špatná už dneska, neboť nám přes Třebovice jezdívají lidé z směrem od Děhylova a Hlučína. Kteří nemohou do Ostravy přes Přívoz, kde se taky opravuje most,“ upozorňuje Šichnárek. S tím, že spousta aut nemíří vrchem skrz Plesnou či Porubu (kde je další uzávěra), ale právě třebovickými ulicemi.

A nyní se podle zdejšího starosty ukazuje, jak moc chybí takzvané Severní spojení z dálnice D1 v Mariánských Horách na Třebovice, Martinov a Porubu. „O jeho vybudování se měli postarat už dříve primátoři a hejtmani žijící na této straně Ostravy,“ míní Šichnárek. Nad dokončením tohoto úseku ale visí otazníky.

Špatnou průjezdnost obvodem přiznávají i v Porubě, kde radnice slaví úspěch alespoň s jakýmsi koordinováním oprav komunikací. „O prázdninách to bude nejhorší, ale doprava tady vždy celkově o něco poklesne. V září se to zlepší, má být v provozu nový rondel v ulici Nad Porubkou,“ dodává mluvčí Martin Otipka.

Kromě zahájené rekonstrukce mostů mezi Svinovem a Novou Vsí je dopravní omezení na dalších dvou příjezdech do západní části Ostravy z Rudné ulice. Do konce prázdnin v ulici Nad Porubkou a do půlky prosince v ulici 17. listopadu. Nejlepší objížďky vedou asi „vrchem“ po silnici I/11 kolem Globusu v Plesné.