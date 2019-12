Dvaačtyřicetiletý muž z Opavska bez varování začal pálit z pistole ráže 9 mm do pacientů čekajících ve třetím patře v traumatologické ambulanci. Šest lidé zemřelo ­- čtyři na místě, další dva po chvíli.

Tři zranění, z toho dva těžce, skončili v péči lékařů. Podle informací z fakultní nemocnice je mezi oběťmi otec sedmnáctileté dívky. Když střelec zamířili na jeho dceru, postavil se před hlaveň.

Vrah po činu nasedl do auta a odjel směrem na Opavsko. Poté, co v Děhylově nad sebou zahlédl vrtulník, si vpálil kulku do hlavy. Když na místo dorazili policisté a záchranáři, ještě žil. Zemřel přibližně po půlhodinové resuscitaci. Vrah pracoval v opavské firmě jako stavební technik.

„Špatně se mi to vstřebává, dobře jsem ho znal,“ řekl Deníku jeden z jeho kolegů. Střelec měl údajně pocit, že se mu nedostává adekvátní zdravotní péče. Prý si myslel, že je těžce nemocný.

Několik minut po ranní střelbě dorazili na místo policisté včetně zásahové jednotky, povolán byl také Útvar rychlého nasazení. „Od vyslání první hlídky do příjezdu uplynuly tři minuty. Pachatel uprchl. Bylo zahájeno pátrání,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček, který po tragické události přicestoval do Ostravy, s tím, že díky kamerovým systémům se policistům podařilo identifikovat pachatele. Zjistili také, jakým vozidlem z místa činu odjel. Drama poté skončilo střelcovou sebevraždou v Děhylově. Poté, co nad sebou zahlédl vrtulník, vpálil si kulku do hlavy. Když na místo dorazili policisté a záchranáři, ještě žil. Zemřel přibližně po půlhodinové resuscitaci. „Pátrání tak bylo ukončeno, teď bude probíhat vyšetřování,“ dodal Hamáček.

Do akce byly podle ředitele moravskoslezské policie Tomáše Kužela nasazeny stovky policistů a dva vrtulníky – jeden policejní, druhý záchranářský. K motivu činu se zatím kriminalisté nevyjádřili. „Budeme zjišťovat, co ho vedlo k tomu, že spáchal takový hrůzný čin,“ dodal Kužel, podle kterého nic nenasvědčuje tomu, že by se na útoku podílel někdo další. Řádění střelce policisté označili za popravu. Pálil totiž zblízka a většinou do hlavy. Běsnění trvalo jen několik sekund. Policisté krátce po tragédii zveřejnili kamerové záběry muže, kterého omylem považovali za pachatele. Vše se ale záhy vysvětlilo.

Událost vyvolala paniku nejen mezi zaměstnanci a pacienty, ale také lidmi, jejichž blízcí se v dané době vydali do nemocnice. Žena středního věku z Novojičínska, která si nepřeje uvést totožnost, měla v Ostravě maminku. Ta byla v úterý ráno v areálu nemocnice. „Mamka mi telefonovala. Říkala, že šla okolo půl osmé na polikliniku na vyšetření. Najednou uslyšela alarm, pak viděla v dálce na chodbě v třetím patře za prosklenými dveřmi sestřičky, jak se sklání k pacientovi, který ležel na zemi. Říkala, že si myslela, že tam někdo zkolaboval. Až když slyšela, co se tam stalo, tak mi volala,“ uvedla žena z Novojičínska.

Střelcem byl dvaačtyřicetiletý stavební technik Ctirad Vitásek, který pocházel z Jilešovic na Opavsku. V jeho rodné obci, kam stále z Ostravy dojížděl, jsou z tragédie v šoku. Místní ho líčili jako normální člověka. „Byli jsme kamarádi. Chodili jsme na pivo. Nikdy by mě nenapadlo, že něco takového udělá,“ řekl jeden z obyvatel. Další hovořili o tom, že v poslední době trpěl představou, že má rakovinu. Přestože to testy nepotvrdili, lékařským závěrům nevěřil.

Moravskoslezská metropole se zahalila do smutku. „Oběti tragické střelby uctíme zhasnutím ostravských dominant a minutou ticha na středečním zasedání ostravských zastupitelů. Na budově radnice vyvěsíme černou vlajku. Zabývat se budeme také konkrétní formou pomoci pozůstalým, “ řekl krátce po tragédii ostravský primátor Tomáš Macura. Do Ostravy přijel premiér Andrej Babiš. Jak uvedl, na uctění památky obětí střelby se v úterý 17. prosince po celé republice rozezní sirény