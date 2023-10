/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na řadě míst v Ostravě si letos řidiči mohli všimnout výstavby oplocení kolem silnic, které mají zabránit vběhnutí zvěře do vozovky a možnému střetu s jedoucím vozidlem. Podle policejních statistik takových nehod přibývá. Kolik jich v posledních letech v Ostravě bylo a na kterých místech oplocení vzniká?

Silničáři v Ostravě zabezpečují desítky kilometrů silnic před zvěří. | Video: Deník/Petr Jiříček

Když se letos v létě začalo stavět oplocení kolem Rudné ulice nedaleko sjezdu do Radvanic, mnozí řidiči se domnívali, že opatření souvisí s plánovaným zvýšením rychlosti v tomto úseku. To ale následně Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) popřelo, navíc podotklo, že zvýšení rychlosti směrem do Havířova se neplánuje.

Výstavba oplocení v úseku Rudné ulice mezi odbočkou ke kunčické huti směrem ke sjezdu do Radvanic, a poté i druhým směrem po řeku Ostravici má zabránit výhradně vběhnutí zvěře do vozovky a možnému střetu s jedoucími vozidly. Jak se ukázalo, jednalo se o první z projektů, které ŘSD pro zabezpečení silnic v Ostravě plánuje.

Vedle osmi kilometrů pletiva kolem Rudné ulice (obousměrně) v těchto týdnech vzniká oplocení také na zhruba třech kilometrech Místecké ulice mezi Makrem a zastávkou Dřevoprodej, na jednom a půl kilometru kolem Fryštátské ulice při vjezdu na Rudnou a příští rok má ŘSD v plánu postavit ve městě kolem silnic dalších deset kilometrů oplocení.

„Za účelem zvýšení bezpečnosti na komunikaci má Správa Ostrava v plánu v příštím roce realizovat druhou etapu oplocení kolem silnice I/11,“ popsal další záměry na Rudné mluvčí ŘSD Miroslav Mazal. Oplocení se bude stavět postupně na třech úsecích kolem Rudné ulice, a to obousměrně mezi 276. a 281. kilometrem.

„Každé zabezpečení provozu je za nás pozitivní. Kdekoli přibude plot nebo ohradníky a zvěři bude znemožněn vstup do vozovky, vytváří se řidiči čistší jízdní dráha. Obecně lze tedy říci, že dojde ke zlepšení podmínek,“ popsal pro Deník realizované kroky koordinátor BESIP pro Moravskoslezský kraj Pavel Blahut.

Z policejních informací totiž vyplývá, že počet střetů vozidel se zvěří v Ostravě v posledních letech přibývá. Zatímco v roce 2018 bylo na území města 198 nehod, loni jich bylo 252 a do konce letošního září 184, tedy téměř tolik jako za celý rok 2018 dohromady.

„Jedná se o dopravní nehody, které jsou zpracovány Policií ČR na protokol o nehodě v silničním provozu zaviněné zvěří. Tudíž v číslech nejsou evidovány dopravní nehody, které jsou zpracovány PČR na euroformulář (tyto nelze dohledat), nebo nebyly vůbec policii hlášeny a účastník si ji vyřešil sám,“ uvedla mluvčí krajského ředitelství Policie ČR Eva Michalíková s tím, že skutečný počet nehod se zvěří je ještě vyšší. ŘSD oplocení kolem silnic 1. třídy staví i v reakci na tyto statistiky.

Počet nehod se zvěří v Ostravě hlášených policii



2018………….….......198 nehod

2019……….…….......261 nehod

2020……………........231 nehod

2021………….….......235 nehod

2022……….…….......252 nehod

2023 (k 30. 9.)…...184 nehod



Zdroj: KŘ PČR MSK