„Prožila jsem s ním krásná léta. Dodnes se mi vybavují báječní lidé. Obavám se, že si na všechny hned nevzpomenu, ale jen namátkou: František Trnka, Pavel Staněk, Drahoslav Volejníček, František Mixa, Zbyšek Bittmar a mnoho zpěváků a hudebníků, vydalo by to určitě na několik knih vyprávění,“ doplňuje téměř zasněně jubilantka.

„Můj otec byl významný bulharský sochař, maminka Francouzka. V dětství jsem se přátelila s dětmi bulharského cara, v dospívání jsem byla obklopena, dá se říci, intelektuálním prostředím. Před šestašedesáti lety jsem se zamilovala do krásného lékaře a místo dalších studií zpěvu v Itálii, jsem putovala do města zvaného Ostrava, o kterém jsem předtím vůbec neslyšela a ani nevěděla, kde leží. V Sofii jsem předtím ještě stačila vystudovat filologii na Univerzitě Klimenta Ochridského, ale také na tamní akademii operní zpěv,“ říká Sirma Zidaro.

„Důvodem, proč jsem z rodného Bulharska přijela právě do tohoto města, byla láska k českému lékaři s modrýma očima, kterému jsem dala přednost před studiem zpěvu v Itálii,“ vzpomíná po letech úžasně činorodá, charismatická žena, jež se během let stala výraznou osobností moravskoslezské metropole.

Pedagožka

Přes čtyřicet let vyučovala jazyky na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (dříve Pedagogické fakulty). „Na Pedagogické fakultě OU jsem začala učit v roce 1968, kdy jsem byla přijata na katedru ruského jazyka a literatury. Dostala jsem za děkana báječného profesora Sivka, od něhož ještě mám schovaný jeho milý dopis k mému sňatku. Tehdy jsem měla možnost vystupovat se svými jinak zakázanými francouzskými šansony."

„Řadu let jsme spolu seděly v jedné pracovně, ale i kus světa spolu procestovaly. V Sirmě se v jedné postavě snoubily nevšední fyzická krása, přátelský vztah k lidem, ochota vždy pomoci v nouzi a také výborná nálada,“ přibližuje svoji dlouholetou kamarádku emeritní děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity Eva Mrhačová.

Sirma Zidaro má velkou zásluhu na skvělé činnosti Bulharského kulturně-osvětového klubu v Ostravě, byť v poslední době musí řešit nemalé problémy spojené s jeho chodem.

V minulosti získala řadu prestižních ocenění. Jako například před časem v Sofii vysoké státní vyznamenání Bulharka roku 2013, z něhož měla obrovskou radost.

Sirma Zidaro slaví 17. dubna neuvěřitelné devadesátiny a opravdu vypadá o mnoho let mladší. Dar přírody? Možná také, ale jak říká jeden francouzský klasik: „Dobrý člověk ještě žije.“ No není to nádherné? Tak vše nejlepší přejeme i my.