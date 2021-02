Hejtman však varoval před optimismem. „Otázka je, jak nám to dlouho vydrží. Jak u nás, tak na Slovensku se šíří mutace, která se dokonce bude asi jmenovat československá, která vychází z té britské,“ řekl Vondrák, podle něhož je největší problém dnešních dnů neochota lidí respektovat protiepidemická opatření. „Bez jejich respektování se ale viru nezbavíme,“ varoval hejtman.

Situace v moravskoslezském zdravotnictví je relativně stabilní, přibývá však lidí na jednotkách intenzivní péče a umělé plicní ventilaci. Vzhledem k tomu, že se podle některých analýz a modelů očekává další nárůst, a to až o čtyřicet procent, dostaly kraje pokyn připravit pro pacienty další lůžka.

Co se týká očkování, v kraji již bylo očkováno bezmála jedenatřicet tisíc lidí z řad zdravotníků a seniorů nad osmdesát let, přes šestnáct tisíc má již za sebou druhou dávku.

Vondrák chce při jednání s vládou prosadit úpravu očkovacích priorit tak, aby mohli být očkováni učitelé, a to s ohledem na očekávaný návrat dětí do škol. „Potřebujeme, aby učitelé a děti byli v pořádku,“ vysvětlil Vondrák, který hovořil také o očkovacím centru na Černé louce v Ostravě. To by mohlo začít fungovat příští týden.

Od 1. března se mohou hlásit k očkování na covid starší 70 let

Od 1. března se budou moci k očkování proti covidu-19 hlásit přes rezervační systém na webu lidé starší 70 let. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve avizoval, že se od začátku příštího měsíce spustí registrace pro další věkovou skupinu. Informaci, na kterou upozornila dnes Česká televize, potvrdila ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Zdravotní stav v pořadí pro očkování podle ní roli hrát nebude. Původně měli přednost dostávat lidé s vybranými vážnými nemocemi před zdravými vrstevníky.



"Pokud jde o očkování učitelů a dalších zaměstnanců škol, na tomto ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s kraji pracuje. Snahou je najít řešení, které bude vyhovovat všem a zároveň neohrozí očkování nejohroženějších skupin," uvedla Peterová.



Dosud se očkovali přímo v nemocnicích zdravotníci a obyvatelé domovů pro seniory a dalších pobytových zařízení sociální péče. Od poloviny ledna se do rezervačního systému mohou hlásit také senioři nad 80 let. Zájem jich zatím projevila zhruba polovina. Vakcínu dostalo asi 100.000 z nich. Celkem bylo podáno 450.000 dávek, 163.000 lidí dostalo obě potřebné vakcíny.



Vakcinační strategie dělí lidi do tří skupin podle pořadí nároku na očkování. V první skupině je asi 838.000 lidí, hlavně senioři nad 80 let a zdravotníci. Původně se mělo jejich očkování stihnout za leden a únor, kvůli celoevropskému zpomalení dodávek se ale očkování zpozdilo. Do poloviny února dostalo dvě dávky 163.000 lidí, na druhou zatím čeká 287.000 dalších.



Původně ministerstvo zdravotnictví avizovalo, že s očkováním druhé přednostní skupiny se začne po naočkování 70 procent té předcházející. Ve druhé skupině je více než 3,4 milionu lidí. Kromě seniorů, z nichž starší 70 let se budou moci k očkování přihlásit od začátku března, mezi nimi měli být také někteří pacienti s chronickými nemocemi a vybrané profese jako policisté, hasiči nebo učitelé. Někteří z nich ale už z rozhodnutí krajů očkovaní byli a jedná se i o upřednostnění učitelů.

(ZDROJ: ČTK)