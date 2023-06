/FOTO, VIDEO/ Hned několik vloupání do vozidel spojených s krádežemi předních světel vyšetřují ostravští policisté v městské části Ostrava-Jih. Zloději se činí poslední dva týdny. Je zřejmé, že šlo o cílené krádeže, možná i na objednávku.

Vloupání do aut, ulice Výškovická, Ostrava, červen 2023 | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

„Tento týden jsem kolem třetí hodiny ranní přijel z práce. Auto jsem zaparkoval ve Výškovické ulici. Když jsem se po vyspání vrátil k vozidlu, málem mě trefilo. Boční okénko rozbité a přední světla pryč. Nic jiného nezmizelo,“ řekl Deníku jeden z okradených motoristů v Ostravě-Jihu. Že šlo o cílenou krádež, vůbec nepochybuje.

„Ti zloději auto vůbec neprohledávali. V kufru by přitom určitě něco našli. Šlo jim pouze o to, dostal se do interiéru a páčkou si otevřít přední kapotu. Pak odmontovali světla,“ dodal řidič. Auto již dopravil do servisu. Je smířen s tím, že oprava ho přijde na několik tisíc korun. „Na tyto události nemám pojistku, takže to budu muset platit sám,“ pokrčil rameny.

Jak Deníku potvrdila mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková, hlášeno je zatím pět případů. Všechny se týkají vozidel značky Škoda Octavia.

Ke vloupáním došlo na poměrně malém prostoru mezi ostravskými ulicemi Výškovická, Lumírova, Srbská a 29. dubna.

Zarážející je, že poslední zločin se odehrál na novém parkovišti, které vzniklo na okraji frekventované Výškovické ulice. Přestože bylo po třetí hodině ranní, policisté věří, že někdo mohl něco zaregistrovat.

„Případy šetří policisté z Ostravy-Zábřehu ve spolupráci s kriminalisty. Přivítáme jakékoliv informace, které by nám napomohly k objasnění,“ uvedla Jiroušková s tím, že volat lze přímo policistům z Ostravy-Zábřehu na telefonní číslo 974 728 301.

Další možností je využití linky 158. Policistům mohou pomoci i záběry z palubních kamer projíždějících vozidel, jejichž řidiči si všimli něčeho podezřelého.

Policisté z Ostravy-Jihu mají s vykrádači aut bohaté zkušenosti. V jejich paměti zůstává počínání zloděje z Opavska, který se vloupal do desítek vozidel. Měl svůj oblíbený rajón, kde dokonce místní obyvatelé vytvořili sousedské hlídky na noční střežení ulic.