/FOTOGALERIE/ Na vytipovaných přechodech pro chodce v blízkosti základních škol i na dalších rizikových místech se v úterý 1. září po ránu napříč celým Moravskoslezským krajem objevilo větší množství policistů a strážníků. Důvodem byl návrat žáků do školních lavic.

Ochránci zákona dohlíželi v Ostravě 1. září 2020 na děti vracející se do školních lavic. | Foto: MP Ostrava

Kvůli koronavirové pandemii do nich některé děti usedly po půl roce. Ochránci zákona dohlíželi na to, aby se jim během prvního školního dne cestou nic nestalo. Například ostravští strážníci se v úterý vydali k padesáti rizikovým přechodům poblíž základních škol. Nasazeno bylo sedmdesát strážníků, do ulic vyrazili také asistenti prevence kriminality a strážníci preventisté.