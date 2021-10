„V našem kraji evidujeme naštěstí jen jeden přímý útok na školu, když v roce 2012 vnikla do základní školy v Havířově ozbrojená žena, napadla vychovatelku v družině a dvě hodiny držela školačku jako rukojmí. S ohledem na další bezpečnostní incidenty, jako byl střelecký útok v ostravské nemocnici nebo třeba žhářský útok vloni v Bohumíně, je nutné bezpečnost našich občanů zvyšovat. Nebezpečí na školách sílí nejen za oceánem, vždyť letos v červnu došlo k tragédii ve Vrútkách v sousedním Žilinském kraji. Proto jsme dotaci ze strany Ministerstva vnitra uvítali,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

V rámci projektu bylo podle metodiky Ministerstva vnitra pro vybrané školy zpracováno vyhodnocení jejich ohroženosti. Šlo celkem o 32 objektů dvaceti základních a středních škol, které jsou podle jednotlivých zřizovatelů nejrizikovější. „Koordinační a bezpečnostní plány jsou pro každou zapojenou školu individuální, vycházejí z dokumentů každé školy, její velikosti nebo například uspořádání. Přesně určují, kdo, co, kdy a v jakém případě má dělat, kam volat, jak nejlépe reagovat. Určují vhodnost tří možných reakcí, tedy uteč, schovej se, či bojuj. Je to zkrátka takový manuál, jak ideálně řešit vzniklý bezpečnostní incident,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a vysvětlil, že může jít o teroristický či jiný násilný útok nebo také obdržení podezřelého předmětu či zásilky. Plány mají být návodem, jak při vzniklém nebezpečí reagovat, ale také mají snižovat pravděpodobnost jeho výskytu.

Na začátku školního roku se na krajském úřadě uskutečnily semináře, na kterých byli zaměstnanci zapojených škol proškoleni, jak se mají v případě útoku nejlépe zachovat. Také, jak mají o vzniklém incidentu informovat složky IZS, a jak během nebezpečí komunikovat v rámci školy.

Vyvrcholením projektu byl útok takzvaně nanečisto. Cvičení se zúčastnili pedagogové i ostatní zaměstnanci ostravského gymnázia Pavla Tigrida přímo v budově školy. Šlo o simulovaný útok ozbrojeného násilníka. Cvičení se konalo odpoledne bez účasti žáků, pedagogové mohli sledovat policejní zásah šestičlenné hlídky, pro autentičnost cvičení se dokonce ozývala střelba. Zaměstnanci školy tak mohli vidět, jak v podobných případech policie postupuje a co se přesně při takovém zásahu děje.

„Projekt Ministerstva vnitra vnímám jako velice přínosný, bylo by skvělé, kdyby v něm ministerstvo pokračovalo. Takto by se mohlo podařit postupně zvýšit bezpečnost ve všech školských zařízeních. Věřím, že se zaměstnanci škol cítí jistěji, vědí, co mají dělat a jak se chovat. V každém případě ale samozřejmě doufám, že u nás k žádnému incidentu nedojde,“ uzavřel hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.