Koncertní síň a rekonstrukce domu kultury za nejméně 3,6 miliardy korun, Černá kostka za 2,6 miliardy, parkovací dům naproti hejtmanství za necelé půl miliardy, k tomu kompletní úprava veřejných prostranství a ulice 28. října či proměna Sadu Milady Horákové. V této části krajského města bude v příštích letech pořádně živo.

V případě Černé kostky jsou už nyní všichni doslova jako na trní. Před volbami ale musí být vše dokonalé. Před několika dny byl oznámen termín slavnostního poklepání základního kamene stavby, který byl stanoven na čtvrtek 12. září. Vedení kraje tak rozhodlo poté, co zcela bez fanfár vybralo zhotovitele stavby.

Rada Moravskoslezského kraje první srpnové pondělí vybrala společnost Black Rubic, kterou tvoří pražský Metrostav DIZ a brněnská OHLA ŽS. Černou kostku kraji přislíbili postavit za 1,295 miliardy korun (resp. provést sjednaný rámec prací, protože celková stavba vyjde zhruba jednou tolik dráž - pozn. red.).

Problém může být v tom, že kraj smetl ze stolu nabídku o 70 milionů korun nižší (ve výši 1,225 miliardy) a jejího podavatele, konsorcium firem KAMI PROFIT a BBP Stavby, pro nesplnění podmínek z veřejné zakázky vyloučil. Rada tak rozhodla na doporučení sedmičlenné hodnotící komise, které předsedal náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Lukáš Curylo a jejímiž dalšími členy byli investiční náměstek hejtmana Jaroslav Kania, Petr Ksenič z odboru evropských projektů, Simona Kamrádová a Andrea Čmielová z investičního a majetkového odboru, Silvie Součková z odboru kanceláře ředitele krajského úřadu a krajský zastupitel Bohuslav Niemiec. Náhradníky, v některých případech využitými, byli Karin Veselá, Libor Vajda, Hana Ondračka Kraussová, Pavlína Ledvoňová, Marek Matějka, Ivan Strachoň a Ivana Chlumecká.

Firmy se brání, kraj si za rozhodnutím stojí

Kraj měl při vyloučení uchazeče s cenově nejvýhodnější nabídkou, který by jinak při oficiálním splnění podmínek patrně vyhrál, argumentovat tím, že sdružení firem neprokázalo dostatečné zkušenosti s výstavbou budovy dražší 1,2 miliardy korun či odbornou kvalifikaci zamýšleného hlavního stavbyvedoucího. S informacemi přišla redakce Fora 24.

„Samozřejmě si za tím výběrovým řízením a výběrem zhotovitele stojím, jinak bych nepodepsal protokol,“ řekl Deníku z dovolené Lukáš Curylo (KDU-ČSL). „Celá rada, celá komise, celé vedení kraje si za tím stojí. To, že si vyloučená firma v jistém médiu zaplatila článek, neovlivním. Důkladně jsme to vyhodnocovali a jsme přesvědčeni o správnosti našeho rozhodnutí, v tuto chvíli ostatně nejsou žádné informace, které by nasvědčovaly o opaku,“ dodal pro Deník Curylo.

Konsorcium firem s nejnižší podanou nabídkou se ale cítí poškozené. „Naše nabídka byla ze strany odborné komise podrobena takřka inkvizičnímu zkoumání. Ověřován byl doslova každý údaj. Výsledkem byla enormně rozsáhlá výzva k doplnění a objasnění nabídky. Respektovali jsme, že zadavatel má právo informace ověřovat, a všechny požadované doklady jsme včas předložili,“ citovalo Forum 24 dopis vyloučených firem Metrostav DIZ a OHLA ŽS, které proti rozhodnutí kraje podají námitky, obrátí se i na hejtmana, krajské radní a zastupitele.

Formálně stavbu zahájí v září, kdy doopravdy?

Navzdory přesvědčení kraje o správnosti rozhodnutí tak může výběrové řízení skončit až u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a podpis smlouvy se zhotovitelem se tak může znatelně oddálit. Reálně tak hrozí, že vedení kraje, aby se stihlo zviditelnit před volbami, 12. září skutečně poklepe základní kámen a stavbu Černé kostky formálně zahájí, dlouhé měsíce se ale v místě ještě žádný stavební ruch konat nemusí. To v případě možného vypsání nové veřejné zakázky.

Navíc může jít o druhý průšvih nejužšího vedení kraje během několika dní, v minulém týdnu Jakub Unucka (ODS) oznámil, že ve volbách oproti původnímu záměru nebude kandidovat a zároveň rezignoval na svůj post náměstka hejtmana pro průmysl, energetiku a chytrý region poté, co mu a jeho manželce krajští zastupitelé „přiklepli“ dotaci v souhrnné výši přes tři čtvrtě milionu korun na rozjezd podnikání po případném skončení v politice. Unucka argumentoval tím, že prošel nezávislým hodnocením, dotaci získalo dalších asi 550 podnikatelů, ale že nedomyslel, jaké pozdvižení může krok vyvolat a vyvodil z něj – i na pokyn strany – osobní důsledky. Bude Černá kostka dalším předvolebním škraloupem na seznamu? Deník bude téma nadále sledovat.