Grossmannova vila v Ostravě prokoukne. Rekonstrukce spolkne desítky milionů

Po letech chátrání začala loni na podzim záchrana objektu, který – jak se ukázalo během rekonstrukce – nebyl daleko od zkázy. „V dřevěných konstrukcích a prvcích vily byla nalezena dřevomorka, s níž se nyní musí firma popasovat a patrně to o několik milionů rekonstrukci prodraží. Jenom to ale ukazuje, že jsme se pro rekonstrukci rozhodli za pět dvanáct, jinak by byla vila postupně zničena,“ komentuje aktuální dění na stavbě investiční náměstkyně ostravského primátora Zuzana Bajgarová.

Makají pod plachtou

Navzdory dřevomorce se zatím daří držet stanovený časový plán, který počítá s dokončením rekonstrukce do konce příštího roku, zatím stále za smluvených 89 milionů korun. Ve vile už proběhly potřebné vybourávací práce, nyní se na mnoha místech odkrývají původní povrchy překryté řadou dílčích rekonstrukcí v minulosti.

Nad vilou bylo také potřeba postavit obří šapitó, aby do ní neparšelo, protože byla kompletně rozebraná původní velmi členitá střecha, zůstal jen nosný krov, který bude muset být částečně vyměněn. „Střechu osadíme původní krytinou Bobrovkou, naposledy totiž byla jen provizorně zaplechovaná,“ popsal stavbyvedoucí Petr Vaněk ze zhotovitelské společnosti Morys.

Punc kvality

Na stavbě podle něj pracuje podle potřeby a návaznosti činností současně třicet až čtyřicet lidí, a to nejen vevnitř, ale i v zahradě, některé práce navíc probíhají i mimo stavbu, a to v restaurátorských dílnách. „Objevili jsme tady například i zazděný prostor s oknem nebo historické malby a tapety, které se budou v co největší míře restaurovat. Na stavbě vily si majitelé dali obecně hodně záležet, některé detaily byly skutečně nevídané – olištování i ve sklepě a na půdě, vitráže v oknech, zdobné mramorové sloupy, honosné kašny,“ popisuje své dojmy z Grossmannovy vily stavbyvedoucí Petr Vaněk, podle něhož bude největším oříškem ve stoletém domě restaurace vnitřních dřevěných prvků pod dohledem památkářů. Počítá se i řadou replik.

Vila má zkrátka co nejvíce připomínat svá zlatá léta, ve většině místnosti ostatně stavebníkům visí vytištěné a zvětšené fotografie s původní podobou. Tu bude moci v budoucnu obdivovat i široká veřejnost, jeden ze způsobů nového využití vily totiž bude ubytování právě v původních historických pokojích.

„Nechceme však, aby to bylo jen pro VIP hosty, cílem je, aby se vila celoročně zaplnila lidmi. Počítáme v ní proto i s recepcí a prohlídkovým okruhem, budou v ní prostory pro společenské a kulturní aktivity k pronájmu či pro městské společnosti,“ vyjmenovala Zuzana Bajgarová další plány města s vilou. Její menší, podjezdem spíše oddělená část je zatím stále v soukromých rukou a město se s majiteli nedohodlo na rozumné ceně odkupu, do budoucna by se ale měla vila zrekonstruovat se celá.

Smutný příběh



Vilu si navrhl sám majitel František Grossmann jako rodinné a firemní sídlo. Po jejím dokončení v ní však žil s rodinou pouhých deset let, protože kvůli finančním problémům způsobeným ekonomickou krizí spáchal v roce 1933 sebevraždu. Později ve vile sídlila mateřská škola a následně školní družina, v posledních letech prázdná chátrala. Před třemi lety využilo možnosti prohlídky vily téměř tisíc lidí!