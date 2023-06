/FOTOGALERIE/ Někdejší skvělý tenista a dnes trenér Ivan Lendl se po letech vrátil do Ostravy. Coby významný absolvent navštívil Matiční gymnázium v centru města, setkal se i se svým někdejším třídním profesorem. Brzy odlétá chystat britského tenistu Andyho Murrayho na Wimbledon.

Ivan Lendl se vrátil do Ostravy. Navštívil Matiční gymnázium | Video: Deník/Petr Jiříček

Na Matiční gymnázium dorazil Ivan Lendl ještě před osmou hodinou ranní. Prošel si školu, na které strávil v mládí celé roky, a před připraveným programem si popovídal také s někdejším třídním profesorem Stanislavem Tichým.

„Byl to velice dobrý student při svých možnostech, které mu udávala jeho sportovní činnost. Tréninky mu začínaly brzy ráno, někdy už kolem čtvrté hodiny, jak to po něm chtěl maminka,“ přiblížil Deníku jeho dril v mládí třídní profesor. „Kdyby mohl věnovat tolik času studiu jako ostatní, samozřejmě by patřil k premiantům třídy,“ dodal. Sám Lendl ostatně při návštěvě prozradil, že mu vůbec nešla chemie.

Petice ve Fulneku. Zabývá se slovy místostarosty na adresu rodiny Petry Kvitové

„Za téměř 130 let mělo Matiční gymnázium velkou spoustu významných absolventů, ale jen jednotlivcům se podařilo to, že se stalo legendou již během svého života,“ přivítal jej ředitel gymnázia Ladislav Vasevič a Lendl vysvětlil důvod svých úspěchů. „V tenise, když koučujeme mládež, říkáme, že tvrdá práce porazí talent pokaždé, když talent nepracuje,“ řekl Lendl a navázal slovy díku na adresu svého profesora. „Vždy jsem vzpomínal na vaši disciplínu, která možná nebyla přijímána tak dobře v té době, ale s odstupem jsme si jí vážili,“ zmínil Lendl klíčový vliv na formování své osobnosti.

Po doprovodném kulturním programu a pěveckých vystoupeních studentů se přesunul na zrekonstruované školní nádvoří, kde už na něj čekal jeho pamětní strom. Přihodil pár lopat hlíny a zeptal se, jak bude vysoký. Svůj strom s cedulkou měl připraven také Ivo Vondrák, avšak po nuceném odstoupení z funkce hejtmana škola cedulku zase schovala a pamětní strom zůstal pouze Lendlovi.

Ivan Lendl se vrací do rodné Ostravy. Slavného tenistu čeká pocta a překvapení

Na zajímavou paralelu se současnou politickou situací v kraji však došlo ve chvíli, kdy se chtěl s Lendlem vyfotit jeden ze studentů. „Jsem jmenovcem nového hejtmana,“ řekl student, který posléze Deníku řekl, že se jmenuje skutečně Jan Krkoška, pouze ještě nemá funkci a je studentem septimy. Kraj coby zřizovatel školy, který hradil proměnu školního nádvoří, svého avizovaného zástupce nakonec nevyslal.

Jede chystat legendu na Wimbledon

Třiašedesátiletá sportovní legenda se následně setkala s primátorem města Janem Dohnalem a podívala se také k domu, kde vyrůstala a od loňského podzimu ho zdobí pamětní deska.

„Odhalení slavnostní desky se tehdy řešilo na poslední chvíli, takže se to nestihlo zrealizovat. Slíbil jsem, že tady Ivan jednou bude, takže dnes plní své ostravské poslání,“ řekl Deníku šéf tenisového svazu Miroslav Černošek, podle něhož dřívější návštěvě města bránil Lendlovi také covid a nabitý program s americkou tenisovou federací. Zaměstnává jej také pět dětí a čtyři vnoučata.

Pocta legendárnímu Ivanu Lendlovi. Nejslavnější Ostravák má svou pamětní desku

Kam povedou jeho další kroky? „Do Prostějova, kde v sobotu předává ceny vítězům velkého tenisového turnaje a pak letí za britským tenistou Andym Murraym do Anglie, kde ho bude připravovat na Wimbledon,“ dodal Černošek, jenž Murrayho do Ostravy doprovodil.