Jakým způsobem zasahoval a zasahuje kraj do jednání o vybudování obchvatu Hlučínska (nová I/56) a zejména nového mostu přes Odru?

Jako první věc při nástupu do funkce dopravního náměstka v roce 2016 jsem zadal studii proveditelnosti nové I/56, která už by nebyla „dálničního typu“, ale dokázala by odvést dopravu z center obcí „Na Prajzské“. Ukázalo se, že to jde a dokonce že jde rozkouskovat stavbu do jednotlivých obchvatů. Tuto studii jsme v roce 2018 předali ŘSD a začalo klasické pražské úřednické kolečko.

Na jakém místě v žebříčku dopravních priorit kraje se dlouhodobě nachází obchvat Hlučínska s novým mostem přes Odru?

Jak jsem už uvedl, byla to první věc, kterou jsem udělal po nástupu do funkce. Takže spolu s dokončením prodloužené Rudné to byly dvě naprosto klíčové věci. Samozřejmě na každou věc má sto lidí sto názorů, takže ty čtyři roky šéfa krajské dopravy jsem se snažil dát všechny dohromady k jednomu stolu a dohodnout se. U prodloužené Rudné se to povedlo, obchvat Prajzské je složitější. Jestli je ale u mě osobně něco z dopravních staveb prioritní, je to tento obchvat.

Jak vy sám osobně jste se této v záležitosti angažoval?

Ještě před zahájením letošní opravy jsem opětovně zkoušel otevřít otázku výstavby pontonového mostu, zda se za ty dva roky, před kterými se oprava připravovala, nějak nezměnila situace. Ale tak dlouhý pontonový most naše armáda ani jiná instituce nemá. A oprava je opravdu nutná, jinak by příští rok na most nemohly autobusy ani dodávky. Některé situace v životě prostě nemají dobré řešení a tohle je bohužel jedna z nich. Tady šlo udělat rozhodnutí špatné a ještě horší.

Při vašem nástupu do funkce do vás řada obyvatel Hlučínska vkládala v souvislosti s obchvatem naději, nyní ale panuje rozčarování…

Chápu. Nicméně není v silách jakéhokoliv krajského politika urychlit rozhodování státních orgánů v Praze. Takže už jen to, že se projekt nové cesty I/56 v kolečku posouvá, považuji za úspěch. Stále platí, že na ty pražské dveře musíte klepat tak dlouho, dokud někdo neotevře. To je bod jedna, a ten se povedl. Problém je, že z Ostravy je do Prahy kousek. Z Prahy do Ostravy už je to ale kus cesty. Je mi ale jasné, že to pro řidiče a obyvatele není odpověď, kterou čekali.

Když se nyní s odstupem díváte na problematiku obchvatu Hlučínska, co byste udělal jinak?

Po bitvě každý generál. Do Prahy k ministrovi jsme kvůli této cestě jezdili čtyřikrát ročně, k jeho náměstkům a úředníkům řádově častěji. Ale nejsem si jist, zda by pomohlo jezdit tam vícekrát. Tady ale musím hodně vyzdvihnout i práci našich poslanců a senátorů, kteří nás celou dobu podporovali. V tomhle ohledu přiznávám, že jsme mohli vyvinout více energie přes Parlament…

Je podle vás stávající situace v podobě jediného přemostění přes Odru v této lokalitě fatální chyba státu, jejíž nedůsledné řešení nelze omluvit?

To je opravdu otázka na státní instituce a za ty já mluvit nebudu. Kraj na situaci dlouhodobě poukazoval a poukazuje. Ten varovný prst jsme zvedali mockrát. Nicméně je pravdou i to, že státu nahrává nesouhlasné stanovisko některých obcí k návrhům trasy obchvatu, takže se mají na co vymluvit.

Přestože nyní už resort vede koaliční kolega Podstawka, jste-li v obraze, dovolte zeptat se: jaké reakce vzbudily prvotní komplikace po uzavření mostu v kancelářích ŘSD, máte-li o tom přehled, potažmo na vedení kraje?

Bohužel teď řeším věci primárně týkající se teplárenství, konce OKD, útlumu těžby a dobývacích prostor, takže jsem kontakt s dopravou hodně utlumil. Nicméně s kolegou Podstawkou jsme v pravidelném kontaktu a i jako krajský radní se budu nadále zasazovat o to, aby byl obchvat co nejrychleji realitou. Když už jsem to začal, rád bych byl u konce, což je v tomto případě vlastně začátek stavby…