/DENÍK SLEDUJE/ Poslední desítky hodin nejistoty přetrvávají na dvou školách v Ostravě-Zábřehu, které radnice plánuje sloučit. Navzdory výhradám jedné z nich, jejíž připomínky mají být vzaty v potaz, ke sloučení patrně skutečně dojde. Koalice je na tom ve shodě.

ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Jih. | Foto: Deník/Petr Jiříček

Minulý čtvrtek téma probírali radní Ostravy-Jihu, tento čtvrtek – jako o jednom ze stěžejních materiálů – o něm budou definitivně hlasovat zastupitelé. Sloučí se ZŠ Kosmonautů 13 a ZŠ Kosmonautů 15?

„Po jednání rady mohu říct, že na tom panuje shoda, všechny politické kluby jsou pro,“ řekl Deníku místostarosta pro školství Radim Ivan (ODS), který se otázkou sloučení škol zabývá.

Minulý čtvrtek se rovněž sešel se zástupci „Třináctky“, debatovalo s ním asi 15 lidí. „Něco jsme si vyříkali, oni uvedli, co by chtěli zachovat, slíbil jsem jim proto, že to projednám s panem Pabjanem (ředitel „Patnáctky“ a budoucí ředitel jednotné ZŠ Kosmonautů, pozn. red.). Některé věci, které požadují, už ale na ‚Patnáctce‘ fungují. Domluvili jsme se také na tom, že až do sloučení obou škol se budeme co tři měsíce potkávat,“ popsal stav Radim Ivan.

Potvrzuje, že veškeré obavy nerozptýlil, ale považuje to za normální. Očekává také, že na čtvrtečním zastupitelstvu se objeví zaměstnanci a rodiče žáků z „Třináctky“. Deníku to potvrdili.

„Ano, na zastupitelstvo Jihu se chystáme. Ještě nevíme v jakém počtu, ale zaměstnanci i rodiče dorazí,“ potvrdila Petra Bérešová, nepedagogický zaměstnanec „Třináctky“. Zastupitelstvo Jihu začíná ve čtvrtek 15. června ve 13 hodin.

Sloučení obou ZŠ Kosmonautů radnice plánuje z účetních důvodů k 1. lednu příštího roku s tím, že školní rok doběhne tak, jak začne. Hlavním důvodem je stavební propojení obou škol chodbou a tělocvičnami, snaha o sjednocení nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti, zjednodušení fungování škol ve sdílených tělocvičnách a jídelně a vyvážení obsazenosti obou školních budov.