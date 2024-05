V Ostravě startuje Mistrovství světa v ledním hokeji, kvůli kterému míří do krajské metropole tisíce zahraničních fanoušků. Největší zastoupení se čeká od slovenských fanoušků, kteří budou v Ostravě jako doma, podobně jako před devíti lety. Slovensko zahajuje šampionát pátečním soubojem s Německem (16.30 hodin).

Kromě hokejových zápasů, mohou fanoušci vyrazit i do vybudovaných fan zón, 9. května 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Během šampionátu se fanoušci mohou těšit nejen na zápasy, ale i na bohatý doprovodný program.

Organizátoři Mistrovství světa v ledním hokeji si pro všechny fanoušky této hry připravili oficiální fan zónu, která sousedí s hlavním vstupem do Ostrava arény, kde proběhnou všechny zápasy skupiny B. Připraveno je zde pódium i s velkoplošnou obrazovkou, kde mohou fanoušci zdarma každý den sledovat všechny hokejové zápasy. Brány areálu se otevírají každý den od 14 hodin a v den třízápasového programu už v 11 hodin. Oficiální fan zóna ale není jediným místem v Ostravě, kde se mohou milovníci hokeje a zábavy setkávat.

Bohatý program a levnější pivo

Kromě oficiální fan zóny se mohou slovenští fanoušci, ale nejen oni, pobavit v klubu Fabric v centru Ostravy, kde bude po celou dobu šampionátu otevřený Slovenský Dom. Ten nabízí například přenos zápasů na velkoplošné obrazovce, kulturní program, ostravské food trucky a tři bary. Na svých sociálních sítích se Slovenský Dom pyšnil i lepší cenou piva než v oficiální fan zóně. Zatímco u Ostrava arény si fanoušci vychutnají velké pivo za 110 korun, tady ho pořídí za 3 eura, tedy asi 75 korun.

„V Ostravě jsem zažil hokejové mistrovství světa dvakrát a pokaždé to bylo skvělé. Vždy mi však chybělo něco extra pro fanoušky, kteří se chtějí následně v centru pobavit více než jen dobrým občerstvením. Proto jsem se rozhodl zorganizovat meeting point pro slovenské fanoušky, kde zažijí to, co během dosavadních šampionátů nemohli. Doprovodný program, atmosféra a premiérově i Citrónshow ze studia přímo ve Slovenském Domě v Ostravě. To je něco, co stojí za to zažít a vidět," říká o novém konceptu jeho iniciátor Richard Lintner, který je zároveň i bývalým slovenským hokejovým obráncem.

Lintner si pro návštěvníky Slovenského Domu připravil i talkshow Citrónshow, kde po svém boku přivítá například slovenského zpěváka Pal’a Haberu, fotbalistu Marka Hamšíka nebo bývalého úspěšného hokejového útočníka Mariana Gáboríka. O večerní zábavu až do nočních hodin se každý den postarají nejrůznější DJ nebo například zpěvačka Lucie Vondráčková nebo vítěz druhého ročníku superstar Lukáš Adamec. Vstup do klubu Fabric je po celou dobu šampionátu zcela zdarma.

Z DOVu se stává FANDOV

Kromě Slovenského Domu v centru Ostravy, mohou fanoušci zavítat například i do Dolních Vítkovic (DOV), kde je mimo jiné vytvořeno oficiální odstavné parkoviště pro všechny fanoušky, kteří budou mířit na hokejové zápasy. Návštěvníci v DOVu mají prostor k účasti na komentovaných prohlídkách nebo mohou ochutnat kávu s výhledem na Bolt Tower. Přenos zápasů se zde ale neplánuje. „Momentálně nemáme v plánu nějaké další rozšíření než to, co jsme avizovali. Necháváme na oficiální fan zóně u arény. Chtěli jsme vyplnit čas lidem, kteří zamíří do Ostravy – před, po zápasech, spojí si šampionát s výletem do našeho města,“ uvedla ředitelka DOV Renáta Červená.

Deník zjišťoval, zda plánují speciální program v souvislosti s probíhajícím MS v hokeji i ostravská obchodní centra. Avion Shopping Park v Ostravě-Zábřehu žádný program neplánuje. Deník se na speciální program ptal i ve Foru Nová Karolina. Žádné informace k případnému programu ale redakce nezískala.