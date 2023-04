Stát se to má z účetních důvodů 1. ledna příštího roku, v polovině školního roku.

„Obě budovy budou nadále sloužit pro ZŠ Kosmonautů. Třídy se nemění, všichni učitelé budou mít dál smlouvy, všechny výukové metody zůstanou zachovány,“ přislíbil starosta Ostravy-Jihu Martin Bednář (ANO).

620 vs 340 žáků

Důvodem spojení je podle místostarosty pro školství Radima Ivana (ODS) především existence jedné stavební budovy, kde působí dvě organizace.

„Cílem je, aby nabídka služeb zůstala zachována a rodičům byla nabídnuta co nejpestřejší výuka a zájmové kroužky. Aktuálně sloučení připravujeme, máme za sebou debatu s rodiči i personálem obou organizací. Naším cílem je zajistit plynulý přechod při sloučení a vyjasnit všechny otázky a obavy rodičů, žáků i zaměstnanců,“ deklaruje místostarosta Ivan, jenž sloučení připravuje.

Žáci z Ostravy-Jihu se mohou zapojit do rozhodování o své škole

Zatímco v „Patnáctce“ sloučení spíše vítají, ve „Třináctce“ se zvedá nevole.

„Zřizovatel nyní řeší kapacitní záležitosti, naše škola je naplněná po střechu, aktuálně máme 620 žáků, přičemž kapacita podle starých nezměněných norem je dnes nepředstavitelných 660 žáků,“ řekl Deníku ředitel ZŠ Kosmonautů 15 Marek Pabjan, podle něhož je kapacita vedlejší školy 680 žáků, údajně jich nyní mají asi 340 („Třináctka“ údaje potvrdila, pozn. red.).

„My máme třicet kmenových tříd a nemáme kde učit, zatímco vedle jsou volné prostory,“ zmiňuje jeden z hlavních důvodů Pabjan. S tím ale nechoďte spojovací chodbou – či spíše venkem, protože ředitelům kvůli sporům vyměnili zámky – do sousední školy.

„Přece když nemám kapacitu, nové žáky nepřijímám, nebo rodičům nabídnu vedlejší školu. Ale nechci hromadným sloučením omezit organizaci, která kvůli svým potřebám udržuje naplněnost v mezích tak, aby dokázala věnovat žákům adekvátní péči,“ kontruje učitel Milan Kalabza z „Třináctky“.

Letitá rivalita

Marek Pabjan situaci přirovnává k hudbě. „Když někdo hraje na klavír a přijde náročná pasáž, výrazně zvolní tempo, aby to zahrál, a pak se tváří, že to je výrazový prostředek, že to tak má být. ZŠ Kosmonautů 13 je v situaci, kdy mají málo dětí a říkají, že to je jejich cílem.“ Připouští také, že mezi oběma školami panuje dlouhodobá rivalita, která doprovází i nynější záměr radnice.

Rezignací ředitelky další školská kauza v Ostravě-Jihu asi nekončí

Ředitel „Třináctky“ Pavel Olšovský se k tématu údajně nechce vyjadřovat, tamním učitelům se však nelíbí, že byli přizváni k hotovému.

„Bylo nám to předloženo jako úplně jasně daný fakt, přestože zastupitelstvo o tom bude rozhodovat až v červnu. Pokud dostaneme jasné vysvětlení, jsme schopni sloučení pochopit a třeba i podpořit. Nic takového se ale nestalo. Chtěli jsme znát důvod, mnohokrát jsme však slyšeli jen to, že je to politické rozhodnutí,“ kritizuje komunikaci učitel Pavel Dvorský, podle něhož radnice nebyla schopna dodat žádná čísla možných finančních úspor, ani podklady o úspěšnosti přijetí žáků na střední školy, čímž by mohla apelovat na zkvalitnění výuky.

Na místě bývalé mateřské školy v Ostravě-Jihu vznikne relaxační centrum

„Padesátkrát zopakované zdůvodnění ‚politické rozhodnutí‘ není žádné zdůvodnění a odsuzuji tahat to k dětem.“

Podle vyjádření školy je navíc „Třináctka“ v plusových číslech a nepotřebuje šetřit. Marek Pabjan, který má být kvůli delšímu funkčnímu období ředitelem sjednocené školy, slibuje, že žádná revoluce nenastane. Deník téma v příštích dnech podrobně rozebere.