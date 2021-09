Smrtící ránu nožem mu zasadila letos v únoru během hádky v garsonce v Ostravě-Porubě. Podle obžaloby byla motivem žárlivost. Dívka během prohlížení Tomášova mobilu zjistila, že komunikuje s cizí ženou.

Muže, který po vypití většího množství alkoholu spal, vzbudila a začala mu vše vyčítat. Státní zástupce tvrdí, že jej napadla údery pěstí, poté ho pořezala a následně bodla téměř třiceticentimetrovým nožem. Jak žalobce zdůraznil, žena v té chvíli nebyla vystavena intenzivnějšímu násilí ze strany svého přítele.

Tyran?

Kateřina B. ale celý incident vidí jinak. Podle svých slov se pouze bránila. „Měla jsem strach o svůj život,“ prohlásila. Soudu poté detailně popsala partnerské soužití, které údajně doprovázelo násilí.

S Tomášem se seznámila prostřednictvím sociálních sítí, krátce nato si našli bydlení v domě na náměstí Václava Vacka v Ostravě-Porubě. Podle sousedů šlo o italskou domácnost, kde hádky nebyly ničím výjimečným. Kateřina B. vypověděla, že Tomáš pil často alkohol a v opilosti se k ní choval agresivně – bil ji, tahal za vlasy, nedovoloval jí chodit ven, zamykal před ní dveře. Prý ji nutil i k sexu. Ze strachu se mu raději podvolila.

Žena sice měla možnost z bytu odejít, jelikož partner přes týden pracoval v jižních Čechách, nakonec ale zůstala. „Neměla jsem kam jít,“ vysvětlila dívka, která dětství prožila v dětském domově.

Alkohol

„Tomáš pil první ligu. Ptala jsem se ho, proč pije, odpověděl mi, že jinak neumí řešit své problémy,“ dodala Kateřina B. Osudného únorového dne u nich alkohol tekl proudem.

„Přinesl tři lahve vína a dvě lahve rumu. Celý den jsme byli doma, nikam jsme nešli. Pili jsme rum. Byl už v náladě, já jsem byla v náladě maličko. Ve dvou jsme vypili celou lahev rumu. Proběhla výměna názorů. Řešili jsme sami sebe. Komunikace přerostla v hádku a ta k napadání. Došlo i k úderům,“ uvedla dívka. Silně opilý Tomáš si šel lehnout. Kateřina vzala jeho mobilní telefon.

Podezření

„Zaznamenala jsem, že na jeho telefon chodí zprávy, tak jsem do něj nahlídla. Psala mu nějaká žena. Vzbudila jsem ho, co to má znamenat,“ vypověděla s tím, že Tomáš byl naštvaný, zvedl se z postele a šel si zakouřit na balkon. „Když se vrátil, vyvolal hádku. Dával mi pěstí do ramene, fackoval mě, kopal do mě. Našlápl mi na břicho, málem mi vyrazil dech. Postavila jsem se, on zaútočil znovu,“ dodala žena, která v kuchyni vzala ze zásuvky nůž. „Když mě napadal, tak jsem se bránila rychlým píchnutím nožem. Nevím, jak jsem ho píchla. Tomáš upadl na zem. Triko, které měl na sobě, prosakovalo krví,“ řekla Kateřina B.

Tomáš ji prý požádal, aby ho převlékla, pak mu pomohla do postele. „Najednou přestal komunikovat, jen chrčel,“ dodala žena. Vzápětí zavolala kamarádovi, který přiběhl a přivolal záchrannou službu. Muži však již nebylo pomoci. Žena mezitím dala tričko do pračky a nůž umyla.

V případě uznání viny hrozí Kateřině B. za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti osm až šestnáct let žaláře. Státní zástupce požaduje trest od osmi do devíti let. Hlavní líčení pokračuje v pátek výslechy svědků a znalců.