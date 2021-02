Hromada sněhu rostla a rostla z boku supermarketu mezi sídlišti Poruba a Svinov v Ostravě. Vznikala několik dní z nadílky shrnované z bezpečnostních důvodů dolů z parkoviště pro auta na střeše. Až zatarasila chodník… a potom do ní jakýsi šikula vyrubal cestičku!

Hromada sněhu rostla a rostla z boku supermarketu mezi sídlišti Poruba a Svinov v západní Ostravě. | Foto: Deník / Radek Luksza

„No, atrakce, fotí si to všichni,“ smál se řidičů náklaďáku s kontejnerem. Ty na odvoz hromady najali dva a od středečního rána do poledne se každý stihl otočit sedmkrát. „Co fůra, to deset kubíků,“ popsali.