Řidiči pozor, lidé chodí po cestách!

A pozor, je tady další nebezpečí. Například v Porubě podle informací Deníku kvůli zasypaným chodníkům chodí lidé po cestách a hrozí jejich střet s automobily.

Sníh v Ostravě komplikuje také provoz Městské hromadné dopravy. Dopravní podnik Ostrava vydal v pátek v šest hodin ráno zprávu o tom, že na všech linkách MHD očekává zpoždění hodinu i více. Tato situace platila i během dopoledne. V některých místech pak ostravští dopraváci museli řešit i přesuny cestujících z tramvají na náhradní autobusovou dopravu a další komplikace.

Podívejte se na sněhové video kalamity z Ostravy-Poruby

Zdroj: Deník/Martin Pleva

"Tramvaje jezdí jen sem tam nějaká, jedna to zapíchla na Vozovně že dál nejede, tak se museli všichni ve sněhu brodit dál pěšky. Na 17. listopadu nejelo dlouho nic, lidi tak mají problém dostat se nejen do práce a do školy, ale i k lékařům ve Fakultní nemocnici s poliklinikou," popsal Deníku ranní situaci v Ostravě-Porubě Martin Pleva.

Podobně je na tom železnice

Z důvodu silného sněžení a vzhledem k výstrahám ČHMÚ před sněhem a silnými mrazy, prosíme cestující, aby při cestách vlakem sledovali aktuální informace o provozu na železnici," uvedla v pátek mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Aktuální situaci mohou cestující sledovat na webu Českých drah v tomto internetovém odkazu, nebo v mobilní aplikaci Můj vlak.

"České dráhy v souvislosti s počasím evidují mimořádné události především na severu Moravy, kde byl od ranních hodin kvůli pádu stromu na trať přerušen provoz mezi Slovenskem a ČR na trati č. 320 v úseku Mosty u Jablunkova – Čadca. ČD v tomto úseku zavedly náhradní autobusovou dopravu, provoz byl okolo 10. hodiny obnoven. K další mimořádné událost došlo napíklad na trati 317 v úseku Kravaře ve Slezsku – Chuchelná, a to z důvodu pádu stromu na trať, několik osobních vlaků bylo odřeknuto," doplnila mluvčí.