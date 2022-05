Riziko může být krátkodobé a dlouhodobé. Z pohledu těch dlouhodobějších se jedná např. o riziko gastroparézy (dlouhodobě rozšířeného žaludku s poruchou evakuace), což pak ruku v ruce může vést k refluxu stravy s kyselými šťávami do jícnu, dráždění jeho sliznice s nepříjemnými důsledky jako je pálení žáhy, zápach z úst, kazivost zubů až astma bronchiale při chronickém refluxu trávicích šťáv do dýchacích cest. Jedlíci velmi tučných jídel si pak koledují o metabolický syndrom, obezitu, dyslipidémii.

A ta „okamžitá“ rizika?

Může dojít k různým situacím. Četla jsem, že mnozí soutěžící stravu ani nekoušou, což může způsobit uvíznutí sousta, to je rovněž nepříjemný a bolestivý stav vyžadující akutní endoskopický zásah. Dále např. při snědení nějakého kořeněného jídla ve velkém množství si můžete přivodit zánět žaludku a obávanou komplikací při snědení velkého množství tučné stravy je zánět slinivky břišní, to je onemocnění, které dokáže lidem sáhnout i na život, eventuálně jim přivodit vážné dlouhodobé důsledky.

Jak se na obdobné soutěže coby lékařka díváte?

Jako lékařka podobné soutěže neschvaluji a hlavou mi probíhá, jak se musí jednotlivé trávicí orgány „zapotit“, aby tento jídelní exces zvládly. Nicméně lidské tělo má velké limity a tak jako se jsme schopni připravit na uběhnutí maratonu, tak zřejmě jsme schopni se připravit na podobnou soutěž a natrénovat náš zažívací systém, aby tuto zátěž jídlem zvládl.

Na co by si jedlíci měli dávat pozor a co hrozí netrénovaným jedincům s „normálním“ žaludkem?

Myslím si, že ti, co pravidelně soutěží, by měli tuto činnost dělat jen po určitou dobu a sledovat, jestli se u nich neobjevují příznaky gastroparézy a refluxu, měli by být pravidelně komplexně vyšetřeni laboratorně. Mělo by se vědět, zda nemají např. žlučníkové kameny. Trénovat velké objemy jídla se zdravou dobře stravitelnou stravou – ideálně asi se zeleninou. Netrénovaným jedincům podobné soutěže vůbec nedoporučuji. V lepším případě se soutěžící jen pozvrací, nebo si přivodí již zmiňovaný zánět žaludku. Při snědení nadměrného množství masa může dojít u predisponovaných jedinců ke dnavému záchvatu. V horším případě si mohou přivodit obávaný zánět slinivky se všemi možnými scénáři.

Běžnou praxí těchto jedlíků je roztahování žaludku velkým množstvím vody. Když už se jedení věnují, je to vhodný postup?

Bez roztahování žaludku by asi každý dopadl stejně – moc by toho nesnědl. Zde však upozorňuji na možnost tzv. „otravy vodou“, kterou si způsobíte, když vypijete velké množství vody bez iontů a narušíte si tak rovnováhu vnitřního prostředí.

Vybavíte si ze své praxe nějaký obdobný případ, který jste musela řešit?

Jídelní excesy se všemi možnými důsledky jsou náš denní chleba a plní naše interní příjmové ambulance. Mnohé z nich právě většinou i v kombinaci s alkoholem vedou k různým chorobám zažívacího traktu. Nicméně tohoto soutěžícího jsem popravdě ještě neměla. Zřejmě je dobře obeznámen se svými limity a umí s nimi pracovat.

Svou skupinu fanoušků mají například i chilli soutěže, jsou zde jiná zdravotní rizika než při množstevním přejídání?

Ano, zde jde spíše o obsah capsaicinu, který má významný vliv na rozšíření cév a tím pádem zde hrozí rozkolísání krevního tlaku a samozřejmě i podráždění sliznice žaludku s možností zánětu.

Máte nějaké doporučení pro lidi ohledně stravy?

Obecně bych lidem doporučovala se najíst spíše střídmě, vyvarovat se jídelním excesům, dbát na kvalitu jídla, snažit se udržovat váhu a kondici pravidelným pohybem. Sice je to stále to samé dokola, nicméně nic zázračnějšího na udržení si zdraví neexistuje.