„Stáří sochy Eris se odhaduje na více než 300 let a socha Lva, jež byla dřív součástí zaniklé kašny v parku před východním průčelím budovy zámku, je zřejmě jen o málo mladší, bude mít přibližně 250 let. Sochy byly znečištěny usazeným prachem a porostlé řasami a mechem. To způsobovalo narušování a následné zvětrávání jejich povrchu. Lvu, který je pozůstatkem zámeckého vodotrysku, chybí i některé části,“ uvedla mluvčí Paskova Jolana Filipová.