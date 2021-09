Palácové náměstí… … v tehdejším Leningradu (dnes Petrohradu) se stává architektovi Evženu Šteflíčkovi na počátku 50. let minulého století inspirací pro podobu porubského Oblouku. Který v současné době patří spolu s hotelem International k nejvýznamnějším stavbám „socialistického realismu“ v tuzemsku. Oblouk je od roku 2008 kulturní památkou a v roce 2019 se stává majitelem jeho větší části obvod Poruba. Ten ihned zahajuje renovaci – tedy až na nejjižnější vchod s věžičkou, jehož vlastníkem je bytové družstvo nejevící ani za příslibu dotace zájem o zvelebení.

„Budeme to řešit, jsme proto v kontaktu s městskou policií,“ uvádí porubská starostka Lucie Baránková Vilamová k možným potížím v dopravě v ulici Nad Porubkou. K uzávěře v Oblouku pak radnice vydává vysvětlení, že bez tohoto opatření by se oprava protáhla o minimálně půl roku. A stavaři prý slibují, že vše maximálně urychlí.

Opravy v oblasti Oblouku dopadnou zejména na motoristy ze staré části Poruby. Kam se od června nedá bez objížďky dostat z Rudné ulice přes jednu z nejvytíženějších křižovatek Vřesinská – protože tady rekonstruují až do prosince) most přes potok Porubka. „Když člověk spěchá, tak je v pasti!“ popisuje situaci Alena Kremzerová.

Druhý průjezd směrem k Porubské ulici svedou do jednoho směru a auta budou na střídačku pouštět semafory. „Původě k tomu mělo dojít v létě, ale vzhledem k tehdejší dopravní situaci byly tyto práce odloženy a to už dále nelze. Musí se dělat, dokud je ještě relativně slušné počasí,“ informují občany letáky i internetový portál obvodu.

„Omlouváme se! Ale není jiný způsob, jak pokračovat v rekonstrukci…“ vzkazují z radnice Poruby k uzavírce v Oblouku. Ta začne 29. září a potrvá do 19. listopadu. Průjezd touto dominantou obvodu k Nábřeží SPB řízený dnes kyvadlově semaforem zůstane jen pro autobusy (a sanitky, policisty, hasiče). Ostatní musí jinudy.

Oprava mostu přes Porubku u křižovatky Vřesinská znamená porubské omezení číslo jedna a potrvá až do prosince. | Foto: Deník/Radek Luksza

