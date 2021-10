FOTO: Souběh funkcí aneb Kdo z poslanců MS kraje sedí po volbách na více židlích

/FOTOGALERIE/ Sezení na dvou židlích je téma, které se v posledních letech začíná rozmazávat stále častěji. Do jaké míry však jednotlivé strany něco hlásají a samy to plní, je věc druhá. Za zmínku rozhodně stojí fakt, že hned dvanáct z dvaadvaceti nových poslanců za Moravskoslezský kraj v politické sféře určitým způsobem kumuluje své funkce. Přinášíme přehled těch, kteří to jsou.

Předchozí 1 z 13 Další ANO - Prof. Ing. Ivo Vondrák CSc., 62 let, hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec Úřadující hejtman Moravskoslezského kraje a bývalý rektor VŠB–TU Ostrava. Lídr kandidátky hnutí ANO původně už do Poslanecké sněmovny znovu kandidovat nechtěl, nakonec ale svůj názor přehodnotil, aby hnutí pomohl získat důležité hlasy. Ivo VondrákZdroj: ANO ANO -Ing. Josef Bělica MBA, 43 let, primátor Havířova a poslanec Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zastupitel Moravskoslezského kraje a primátor rodného Havířova, na jehož magistrátu postupoval postupnými krůčky z pozice radního a náměstka primátorky. Josef BělicaZdroj: Archiv

ANO - PhDr. Igor Hendrych Ph.D., 53 let, 1. náměstek primátora Opavy a poslanec Vysokoškolský pedagog a zastupitel Moravskoslezského kraje. Jednadvacet let působil na různých pozicích ve Vězeňské službě ČR a nyní zastává funkci náměstka primátora statutárního města Opavy. Igor HendrychZdroj: ANO ANO - Mgr. Andrea Babišová MBA, 49 let, zastupitelka Bohumína a poslankyně Poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vystudovaná zdravotní sestra je od roku 2014 zastupitelkou v rodném Bohumíně. Zdravotnictví se věnuje i ve své politické kariéře. Andrea BabišováZdroj: ANO

ANO - Ing. Zuzana Ožanová, 51 let, končící starostka Moravské Ostravy a Přívozu a poslankyně Poslankyně Poslanecké sněmovny PČR, v letech 2016 až 2020 zastupitelka Moravskoslezského kraje, v letech 2016 až 2018 zastupitelka města Ostravy, od listopadu 2018 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, členka hnutí ANO 2011 (bývalá členka Strany zelených a Cesty změny). Zuzana OžanováZdroj: ANO SPOLU - MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš MBA, 45 let, kandiduje za ODS, primářka popáleninového centra FN Ostrava, radní Moravskoslezského kraje a poslankyně Narodila se v Ostravě, ale když jí bylo půl roku, rodina se stěhovala do jugoslávského Sarajeva. Do Ostravy se pak o prázdninách každoročně vraceli za příbuznými. V roce 1991 začala studovat gymnázium v Sarajevu, ale v roce 1992 vybuchla v Bosně občanská válka a ona s matkou i dvěma mladšími sestrami utíkali ze země. Ve studiu na gymnáziu pak pokračovala v Ostravě. Zdenka Němečková CrkvenjašZdroj: Archiv SPOLU - Ing. Jiří Carbol, 62 let, kandiduje za KDU-ČSL, starosta Dobré a poslanec Český politik a bývalý místopředseda KDU-ČSL. Zastával také funkci senátora za Frýdek-Místek, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v současné době je starostou podbeskydské obce Dobrá na Frýdecko-Místecku. Jiří CarbolZdroj: archiv strany SPOLU - Mgr. Bc. Pavla Golasowská DiS., 57 let, kandiduje za KDU-ČSL, radní Třince a poslankyně Poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (od roku 2014), třineckou zastupitelkou (2010) a členkou KDU-ČSL (2009). Do politiky se pokoušela vstoupit už v roce 1998, podařilo se jí to však až napotřetí. Pavla GolasowskáZdroj: se svolením Spolu SPOLU - Bc. Jiří Navrátil MBA, 44 let, kandiduje za KDU-ČSL, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a poslanec Působil jako člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje a následně zastával post náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje za sociální oblast. Od roku 2010 byl místostarostou obce Mořkov a od roku 2012 působil jako člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Dále také vykonával funkci krajského tajemníka KDU-ČSL v Moravskoslezském kraji. Jiří NavrátilZdroj: archiv strany PIRÁTI a STAROSTOVÉ - Mgr. Michaela Šebelová, 39 let, kandiduje za STAN, starostka Kunčic pod Ondřejníkem a poslankyně Je vdaná a má dva téměř dospělé syny, dvojčata. Již 11 let se pohybuje v komunální politice a nyní působí jako starostka malebné podhorské obce Kunčice pod Ondřejníkem. Původní profesí je fyzioterapeutka, tuto práci v omezeném rozsahu stále vykonává. Michaela ŠebelováZdroj: Archiv strany PIRÁTI a STAROSTOVÉ - PhDr. Michael Rataj Ph.D., 52 let, kandiduje za STAN, starosta Branky u Opavy a poslanec Bývalý šéfredaktor okresních novin, redaktor a editor regionálních deníků, manažer firemní komunikace, marketingový ředitel a v současnosti - starosta obce Branka u Opavy. Michael RatajZdroj: Archiv strany PIRÁTI a STAROSTOVÉ - Petr Letocha, 37 let, kandiduje za STAN, zastupitel Karviné a poslanec Podnikatel a karvinský zastupitel. Hlásá o sobě, že pomohl spoustě horníků dosáhnout na hornické důchody. České republice by podle něj značně prospělo také omezení byrokracie. Petr LetochaZdroj: Deník/Petr Jiříček PROHLÉDNĚTE SI JE: Tohle jsou noví poslanci z Moravskoslezského kraje Přečíst článek › Výzva k odstoupení starostky v Ostravě strhla bouřlivé reakce na účtu primátora Přečíst článek › Dění ve volebních štábech v Ostravě: Piráti na Stodolní, SPOLU v Modrém domě Přečíst článek ›