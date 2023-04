Páteční večerní jednání totiž ztroskotala právě na primátorské otázce. Už podruhé. „Problém byl v pozici primátora, jinak máme ve všem shodu,“ potvrdila Hana Tichánková (ANO), aspirantka na křeslo primátorky. Dnes pozdě večer se bude jednat znovu. Všechny strany, primárně pak ANO a Spolu, situaci projednají ve svých zastupitelských klubech a poté vyšlou vyjednavače znovu do akce. „Věřím, že to dnes vyřešíme,“ nepochybuje Tichánková. „Nepředpokládám, že to dnes uzavřeme,“ nesouhlasí Dohnal.

Hrozí Nezařazenými s Macurou

Z pohledu zvenčí to vypadá, že ANO věří, že Spolu couvne, Jan Dohnal však ustoupit nemíní, proto dohodu neočekává. „Tlačí nás čas. Kdyby jednání nenabrala dynamiku a zamrzla, což si ale úplně nemyslím, otevřeme jednání s Nezařazenými,“ zdvihl varovný ukazovák.

Ví totiž, že ANO s těmi, které sami nazývají zrádci, do party nepůjde, a Spolu tak může mít jen o něco slabšího partnera. „Já a primátor? Je to pro nás priorita ze dvou důvodů – jednak je ANO nestabilní a nevíme, co se tam bude vyvíjet, a jednak chceme využít synergie primátora ze Spolu v návaznosti na centrální vládu v Praze,“ popsal priority Dohnal.

Nesouhlasím, že vymřeme! Bez frází s Martinem Bednářem o vztahu primátora k ANO

ANO má však také záložní variantu. Hana Tichánková Deníku už v minulém týdnu potvrdila, že možnou náhradou za Spolu je SPD. Jenže co zbytek koalice? Rozhodnout může – a v případě přetrvávajících sporů nejspíše i rozhodne – dvanáctihlavý dvojblok Ostravak a Starostové, který se unisono shodl, že aby situaci nekomplikoval, o post primátora se ucházet nebude. „Zatím,“ upřesňuje Lukáš Semerák, když vidí, co se kolem děje.

Dvojblok podpoří koalici Spolu

Ze kterého uskupení by primátora viděl raději? „Přiklonili jsme se na stranu Spolu, a to proto, že tady můžeme mít 2,5 roku souběhu s centrální vládou. Na stole jsou velké investice a neobejdeme se bez státních peněz nebo fondů. Za sedm let primátorování Tomáše Macury jsme nesehnali do Ostravy ani korunu. Je šance to změnit,“ řekl Semerák v kontextu shánění peněz pro koncertní síň, modernizaci hlavního nádraží, dostavbu Severního spoje, modernizaci městské nemocnice a patrně stavby hokejového a možná i fotbalového stadionu. „Na toto vše, pokud se to bude dít, by měl přispět stát,“ vysvětluje možné výhody.

Koncertní síň pro Ostravu má stavební povolení. Jak zareagují politici

Přiklonil by se se svým hnutím a Starosty na stranu ANO a patrně SPD (35 křesel i s Piráty), nebo ke Spolu a Nezařazeným (32 křesel i s Piráty)? „Jsme ve 40. kilometru maratonu a je snazší doběhnout, než se vracet na začátek, ne? Na druhé straně, prodlužovat současný stav nebudeme. Doufám, že za devět dnů nebude ostuda,“ dodal Semerák směrem ke klíčovému zastupitelstvu ve středu 26. dubna.